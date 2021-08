Ngày 16-8, quân đội Mỹ đã bắn một phát súng chỉ thiên tại sân bay Kabul sau khi hàng nghìn người Afghanistan chen chúc trên đường băng với hy vọng bắt được chuyến bay rời khỏi đất nước, theo kênh Channel News Asia.



Động thái nói trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Taliban tuyên bố kết thúc chiến tranh ở Afghanistan và chính thức tiếp quản đất nước.





Nhiều người dân Afghanistan tập trung ở sân bay Kabul với hy vọng được rời khỏi đất nước. Ảnh: AFP

"Đám đông đã mất kiểm soát. Việc nổ súng được thực hiện nhằm mục đích xoa dịu sự hỗn loạn" - một quan chức nói với hãng tin Reuters qua điện thoại.



Đoạn video do nhân chứng Jawid Sukhanyar quay lại cho thấy thật sự có tiếng súng nổ và nhiều người đã tỏ ra hoảng loạn.



"Tôi cảm thấy rất sợ hãi ở đây. Họ đang bắn rất nhiều phát súng vào không trung" - một nhân chứng khác nói với hãng tin AFP.



Ngày 15-8, quân đội Mỹ đã phụ trách đảm bảo an ninh tại sân bay Kabul nhằm giúp sơ tán nhân viên đại sứ quán và dân thường khác. Hàng trăm người Afghanistan đã tập trung tại sân bay để tìm cách rời khỏi đất nước sau khi lực lượng nổi dậy Taliban tiến vào thủ đô.



Các chuyến bay thương mại hạ cánh ở Afghanistan đã bị ảnh hưởng do tình trạng hỗn loạn trên mặt đất. Hãng hàng không Emirates đã đình chỉ các chuyến bay đến Kabul cho đến khi có thông báo mới.



Hơn 60 quốc gia phương Tây, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp và Nhật đã đưa ra một tuyên bố chung, trong đó yêu cầu Taliban cho phép tất cả người Afghanistan và công dân quốc tế muốn rời khỏi đất nước phải được phép khởi hành.



Từ ngày 15-8, khu đại sứ quán ở quận Wazir Akbar Khan đã trở nên vắng vẻ sau khi hầu hết các nhà ngoại giao và gia đình của họ đã bay ra khỏi thành phố hoặc đến sân bay để rời khỏi Afghanistan. Ngoài ra, các văn phòng chính phủ cũng trống rỗng.



Ông Gul Mohammed Hakim, một trong những người làm bánh mì ở khu vực cho biết: "Thật lạ khi ngồi ở đây và thấy những con đường vắng, không còn những đoàn xe ngoại giao tấp nập, những chiếc xe lớn gắn súng".



"Tôi sẽ ở đây để nướng bánh mì, nhưng sẽ kiếm được một số tiền rất nhỏ. Các nhân viên bảo vệ từng là bạn của tôi đều đã rời khỏi đây" - ông nói.



"Mối quan tâm đầu tiên của tôi là nuôi râu và làm thế nào để râu mọc nhanh. Tôi cũng đã cùng vợ kiểm tra xem có đủ burqa cho cô ấy và các con gái của chúng tôi không" - ông Hakim nói thêm.



Burqa là khăn trùm dài, che phủ gần như toàn bộ cơ thể và cả gương mặt của người phụ nữ, chỉ để hở phần mắt để họ có thể nhìn ra ngoài.



Trong thời kỳ cai trị 1996-2001 của Taliban, nam giới không được phép cắt tỉa râu và phụ nữ phải trùm burqa kín mít ở nơi công cộng.