Lại có thêm phụ nữ nói bị ông Cuomo quấy rối

Một trợ lý hiện tại của Thống đốc New York, ông Andrew Cuomo, lên tiếng cáo buộc thống đốc quấy rối cô. Đây là cáo buộc mới nhất trong vụ bê bối khiến ông Cuomo có nguy cơ bị mất chức, đài Fox News đưa tin.

Người phụ tá, được xác định là Alyssa McGrath, 33 tuổi. Cô nói với tờ The New York Times rằng ông Cuomo đã có hành vi không phù hợp như nhận xét về ngoại hình của cô và quấy rối cô ở nơi làm việc.



Ông Cuomo đối mặt với áp lực từ chức ngày càng gia tăng khi có nhiều phụ nữ tố bị ông quấy rối nơi công sở. Ảnh: VĂN PHÒNG THỐNG ĐỐC NEW YORK

"Ban đầu, ông ấy có các hành động khiến bạn cảm thấy rất thoải mái khi ở bên ông ấy, gần như bạn là bạn của ông ấy. Nhưng sau đó, bạn rời khỏi cuộc gặp gỡ hoặc cuộc trò chuyện, trong đầu bạn hiện lên ý nghĩ rằng bạn không thể tin được là mình vừa có cuộc tương tác đó với thống đốc New York" - cô McGrath nói với The New York Times.

Cô McGrath cáo buộc rằng ông Cuomo từng gọi cô là xinh đẹp bằng tiếng Ý trong cuộc gặp gỡ năm 2019 tại văn phòng của ông. Trong một sự cố khác vào cuối năm đó, ông Cuomo đã cố tình nhìn chằm chằm xuống áo sơ mi của cô ấy và nhận xét về chiếc vòng cổ cô ấy đang đeo trong một buổi học chính tả ở văn phòng của ông ấy.

"Tôi cúi đầu xuống đợi ông ấy nói nhưng rồi ông ấy không nói gì. Khi tôi nhìn lên để xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy ông ấy ngang nhiên nhìn xuống áo của tôi" - cô McGrath nói.

Những tuyên bố của cô McGrath trùng khớp những tuyên bố trước đây của những nhân viên khác. Họ nói rằng ông buộc Cuomo đang nuôi dưỡng một môi trường làm việc không thoải mái hoặc hạ thấp phụ nữ. Tính đến nay, đã có tám phụ nữ, bao gồm cả trợ lý hiện tại và nhiều cựu trợ lý đã cáo buộc Cuomo quấy rối tình dục hoặc có hành vi sai trái với họ.



Một số nhà lập pháp hàng đầu của bang New York, bao gồm Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer và thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đại diện cho bang New York Kirsten Gillibrand đã kêu gọi ông Cuomo từ chức trong bối cảnh các cáo buộc ngày càng gia tăng.



Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông Cuomo nên từ chức nếu các cáo buộc được xác nhận và nói rằng thống đốc cuối cùng có thể phải đối mặt với truy tố hình sự. Tổng chưởng lý bang New York Letitia James và Hội đồng bang New York đang tích cực điều tra các tuyên bố.



Trong khi đó, ông Cuomo đã nhiều lần phủ nhận mọi hành vi sai trái và vẫn kiên quyết rằng ông sẽ không từ chức.

Một luật sư của ông Cuomo nói với The New York Times rằng các hành động của thống đốc, chẳng hạn như chào mọi người bằng nụ hôn trên má hoặc sử dụng các cụm từ tiếng Ý, đã bị hiểu sai.



"Không có điều nào trong số này là đáng chú ý. Ông ấy đã nói rõ rằng ông ấy chưa bao giờ có những lời nói không phù hợp hoặc chạm vào bất kỳ ai một cách không thích hợp" - luật sư Rita Glavin nói.