2 bản Harry Potter hiếm được rao bán với giá 3,4 tỉ

Một hiệu sách ở Anh tuyên bố rằng họ đang rao bán hai ấn bản truyện Harry Potter đầu tiên cực kỳ hiếm. Tuy nhiên, người hâm mộ phải trả lại một khoản tiền đáng kinh ngạc là 107.500 bảng Anh (tương đương 3,4 tỉ đồng) để sở hữu chúng, báo Mirror đưa tin.



Tiệm sách St Mary’s Books ở thị trấn Stamford, hạt Lincolnshire, Anh đang bán phiên bản gốc bìa mềm và bìa cứng của cuốn Harry Potter và Hòn đá Phù thủy.



Ảnh: Hai ấn bản đầu tiên của cuốn Harry Potter và Hòn đá Phù thủy đang được rao bán với giá 107.500 bảng Anh. Ảnh: MIRROR

Ấn bản đầu tiên bìa mềm, được phát hành vào năm 1997 với giá bìa chỉ 4,99 bảng Anh (150.000 đồng). Tuy nhiên, hiện nó đang được rao bán lại với mức giá đắt đỏ là 12.500 bảng Anh (398 triệu đồng).

Ấn bản bìa cứng được phát hành cùng thời điểm nhưng chỉ in 500 bản. Hiện cuốn sách đang được rao bán với giá 95.000 bảng Anh (khoảng 3 tỉ đồng), tương đương 426 bảng (13,5 triệu đồng) mỗi trang sách.

Cửa hàng sách cho biết họ đã mua phiên bản bìa mềm vào cuối tháng 2 năm nay từ một người bán tư nhân, người đã giữ nó ở tình trạng nguyên sơ trong két sắt kể từ năm 1997. Cuốn sách bìa cứng từng nằm ở thư viện trường học và qua tay hàng trăm học sinh. Tuy nhiên, nó vẫn trong tình trạng tốt.

“Cuốn sách bìa cứng là cực kỳ hiếm vì chỉ được in 500 cuốn. Cuốn bìa mềm thì được làm từ chất liệu giấy và bản in giống hệt bìa cứng vì chúng được in cùng một lúc. Thời đó, bìa mềm được in đến 5.000 bản” - Chủ cửa hàng, ông Marcus Tyers, 40 tuổi, đến từ Stamford, cho biết.

Cửa hàng sách St Mary’s Books mở cửa lần đầu tiên tại Stamford vào năm 1987 và đã bán được hàng nghìn cuốn sách trong nhiều năm, trong đó có nhiều bản sao của bộ Harry Potter.