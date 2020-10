Mỹ tiếp tục khẳng định bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông

Trang Taiwan News ngày 30-10 đưa tin Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien tuyên bố Mỹ sẽ giúp bảo vệ quyền tự do hàng hải ở khu vực Biển Đông và eo biển Đài Loan.

Đây là lời khẳng định mới nhất của một đại diện chính phủ Mỹ sau những tuyên bố tương tự trước đó của các quan chức cấp cao tại Washington.

Ông O'Brien đưa ra tuyên bố trên tại trong bài phát biểu tại một sự kiện do Viện Hudson (Mỹ) tổ chức, liên quan đến những diễn biến gần đây tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.



Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien. Ảnh: TAIWAN NEWS



Quan chức Nhà Trắng cho biết Mỹ đã hợp tác về an ninh hàng hải cũng như phòng chống khủng bố với nhiều nước trong khu vực như Úc, New Zealand, Ấn Độ, Nhật, Thái Lan và Philippines.

Trong bài phát biểu, ông O'Brien nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Mỹ đương đầu các mối đe dọa của Trung Quốc với các nền dân chủ. Ông nói rằng Washington phải trực tiếp thách thức cái mà ông gọi là “những nỗ lực kiểm soát thế giới tự do” của Bắc Kinh.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ chỉ ra rằng xu hướng toàn cầu chống lại sự can thiệp của Trung Quốc đã xuất hiện do cách tiếp cận mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump đối với mối quan hệ giữ nước này với Trung Quốc. Ông cho biết chủ nhân Nhà Trắng đương nhiệm đã buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về vấn đề chuyển giao công nghệ bắt buộc và đánh cắp tài sản trí tuệ trên khắp thế giới.

Quan chức Nhà Trắng cảnh báo Bắc Kinh sẽ giám sát các cá nhân bên ngoài Trung Quốc nếu họ giành được quyền kiểm soát mạng viễn thông 5G toàn cầu. Ông cảnh báo Bắc Kinh sẽ có quyền truy cập vào “mọi dữ liệu cá nhân”, bao gồm hồ sơ y tế, giao dịch tài chính và email, trên toàn thế giới mà không bị hạn chế.

Ông O'Brien nhấn mạnh gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei “nhận lệnh trực tiếp” từ chính phủ Trung Quốc và các sản phẩm 5G của công ty này là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng đối với người dùng.

Ông nói thêm rằng nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Anh, Đan Mạch, Đài Loan, Ba Lan, Thụy Điển và Cộng hòa Czech đều đã tham gia nỗ lực của Mỹ nhằm chuyển sang các nhà cung cấp đáng tin cậy hơn.

Cố vấn an ninh của Tổng thống Trump cũng cáo buộc Trung Quốc đang thu thập ADN của mọi người bằng cách cung cấp dịch vụ xét nghiệm di truyền miễn phí ở các nước trên thế giới. Ông cho biết đây là điều cực kỳ đáng lo ngại, vì những thông tin đó có thể được sử dụng để thiết lập một cơ sở dữ liệu lớn cho các nhóm và sắc tộc cụ thể, theo Taiwan News.