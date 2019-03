New Zealand đóng cửa sân bay vì gói hàng khả nghi

Tối 17-3 (giờ địa phương), nhà chức trách New Zealand đã phải lệnh đóng cửa sân bay quốc tế Dunedin sau khi phát hiện có một gói hàng khả nghi trong khu vực sân bay, hãng tin Sputnik (Nga) cho biết.



Hiện có một số thông tin không khớp nhau, có thông tin gói hàng được tìm thấy trong khuôn viên sân bay, có thông tin gói hàng nằm ở một khu nhà phụ thuộc sân bay.

Cảnh sát và lực lượng xử lý bom đã được triển khai đến hiện trường để tìm hiểu gói hàng là gì.



Sân bay quốc tế Dunedin của New Zealand phải đóng cửa vì có một gói hàng khả nghi. Ảnh: SPUTNIK



“Cảnh sát đang ở hiện trường và các đội chuyên gia cũng đã được triển khai để xác định bên trong gói hàng là gì” – Sputnik dẫn thông báo của cảnh sát lúc 9 giờ 55 phút tối 17-3 (giờ địa phương).



Đài phát thanh RNZ (New Zealand) cho biết có 2 chuyến bay khi đến sân bay Dunedin đã nhận hướng dẫn phải quay đầu, không thể hạ cánh.

Sự cố xảy ra trong thời điểm hết sức nhạy cảm của New Zealand. Chỉ 2 ngày trước New Zealand vừa hứng chịu thảm họa xả súng kinh hoàng nhất lịch sử nước này làm 50 người chết, khoảng 50 người khác bị thương. Các cơ quan khẩn cấp của New Zealand vẫn đang trong tình trạng báo động cao sau thảm họa này.