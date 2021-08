Tờ The Sydney Morning Herald đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nobuo Kishi ngày 11-8 cảnh báo rằng Trung Quốc đang nỗ lực thay đổi hiện trạng tại khu vực bằng vũ lực, đồng thời kêu gọi Úc và các đồng minh khác tăng cường nhằm đảm bảo sự thống trị của Bắc Kinh sẽ không xảy ra.

Trong bình luận mạnh mẽ nhất của mình về tình hình an ninh đang xấu đi trên khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ông Kishi hôm 11-8 cho biết sự chuyển dịch cán cân quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc “đang trở nên rất dễ thấy”, trong bối cảnh một cuộc xung đột quân sự ở Đài Loan đang “nghiêng hẳn về phía Trung Quốc”.



Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nobuo Kishi. Ảnh: VIOLA KAM

“Chính sách quốc phòng của Nhật không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Tuy nhiên, do môi trường an ninh xung quanh Nhật ngày càng khắc nghiệt hơn, chúng tôi phải xây dựng một cấu trúc để có thể tự bảo vệ mình” – ông Kishi trao đổi với The Sydney Morning Herald và tờ The Age.

“[Trung Quốc] đang cố gắng đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực và sự cưỡng bức" – ông Kishi cảnh báo.

Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nhật, Quốc hội Nhật có quyền quyết định về việc có cần thay đổi hiến pháp theo chủ nghĩa hòa bình để đáp ứng nhu cầu an ninh của mình hay không.

“Để chúng ta có thể đối phó những thách thức đó, điều chúng ta phải làm là nâng cao năng lực quốc phòng của mình” – ông Kishi cho hay.

“Có thể sẽ có một cuộc tranh luận về hiến pháp vào [mùa thu] năm nay tại Quốc hội, nhưng đây là vấn đề của Quốc hội. Tôi sẽ hạn chế đưa ra những bình luận liên quan” – ông Kishi nói thêm.

Ông Kishi cho biết Tokyo đặc biệt chú ý đến tình hình Biển Đông và biển Hoa Đông.

Theo đó, vị quan chức hoan nghênh sự hiện diện của nhóm tác chiến tàu sân bay Anh và một tàu khu trục nhỏ của Đức tại khu vực, song lưu ý rằng khoảng cách quân sự giữa Trung Quốc và Đài Loan đang tăng lên "qua từng năm".

“Sự ổn định quốc phòng của Đài Loan là rất quan trọng, không chỉ đối với an ninh của Nhật mà còn đối với sự ổn định của thế giới” – ông Kishi nhấn mạnh.

Theo The Sydney Morning Herald, ông Kishi tin tưởng Úc sẽ nắm giữ vai trò lãnh đạo ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương trong việc đối phó ảnh hưởng của sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.

“Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” là giải pháp do Nhật dẫn đầu để thay thế cho sáng kiến Vành đai và Con đường. Đến nay, Nhật đã thực hiện hầu hết các khoản chi tiêu và đầu tư hơn 258 tỉ USD vào Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và Malaysia.

Tuy nhiên, Tokyo lo ngại về việc thiếu nguồn tài trợ cho khu vực Đông Nam Á trong ngân sách liên bang của Úc vào năm 2020 trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường ngoại giao vaccine, đầu tư cơ sở hạ tầng và ngoại giao kinh tế trên toàn khu vực.

Từ thời điểm đó, Canberra đã cam kết hỗ trợ 500 triệu USD cho ASEAN và khoản vay hỗ trợ ngân sách 1,5 tỉ USD cho Indonesia.

“Đông Nam Á là một khu vực mà chúng tôi có những mối quan tâm quan trọng. Úc có ảnh hưởng khá lớn ở khu vực Đông Nam Á cũng như tại các quần đảo Thái Bình Dương. Vì vậy, tôi mong muốn Úc sẽ thể hiện vai trò lãnh đạo trong việc thúc đẩy tầm nhìn về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” - ông Kishi cho hay.

Úc đã không có bất kỳ liên hệ cấp bộ trưởng nào với Bắc Kinh trong hơn 18 tháng sau một loạt tranh chấp công khai về vấn đề an ninh quốc gia, nhân quyền và đại dịch COVID-19.

Theo ông Kishi, cách tốt nhất để có một cuộc đối thoại chân thật với Bắc Kinh là làm như vậy trực tiếp trong các cuộc gặp riêng.

“Chúng tôi tận dụng các cuộc họp thượng đỉnh cũng như các cuộc họp cấp bộ trưởng để trao đổi thẳng thắn với họ [Trung Quốc] về mối quan tâm của chúng tôi và yêu cầu họ thực hiện hành động cụ thể” – ông Kishi nói thêm.