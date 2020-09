Thủ tướng mới của Nhật sẵn sàng gặp ông Kim Jong-un

Tuần trước, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Yoshihide Suga đã chính thức giữ chức vụ thủ tướng mới của nước này, sau khi người tiền nhiệm Shinzo Abe từ chức vì lý do sức khỏe.Trong một thông điệp bằng video gửi tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 25-9, Thủ tướng Suga cho biết ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên, đài Sputnik đưa tin."Với tư cách là tân thủ tướng Nhật, tôi sẵn sàng gặp Chủ tịch Kim Jong-un mà không cần điều kiện gì"- ông Suga nói.



Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: REUTERS/SPUTNIK



Ông cũng lưu ý rằng việc thiết lập mối quan hệ mang tính xây dựng giữa Nhật và Triều Tiên sẽ không chỉ phục vụ lợi ích của cả hai bên mà còn góp phần to lớn vào hòa bình và ổn định khu vực.Ông Suga nhắc lại Tuyên bố Bình Nhưỡng giữa Nhật và Triều Tiên, nói rằng việc này phù hợp với hiệp ước, Nhật tìm cách bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên "thông qua giải quyết toàn diện các vấn đề nổi cộm được quan tâm như vụ bắt cóc, các vấn đề hạt nhân và tên lửa, cũng như giải quyết quá khứ bất hạnh.Hiện tại, không có quan hệ ngoại giao giữa hai nước, vì quan hệ vẫn căng thẳng. Tuy nhiên, giữa hai nước vẫn có các cuộc đàm phán để thảo luận về các vụ bắt cóc công dân Nhật diễn ra trong những năm 70 và 80 của thế kỷ trước và chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.Nhật đã bày tỏ quan ngại về vụ thử tên lửa của Triều Tiên, vì các thiết bị này thường di chuyển qua không phận Nhật. Nước này từng tổ chức một cuộc sơ tán vào năm 2017 sau khi Triền Tiên phóng tên lửa.Người tiền nhiệm của ông Suga, ông Shinzo Abe đã nhiều lần bày tỏ rằng ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên mà không có điều kiện tiên quyết nào. Tuy nhiên, cho đến khi ông từ nhiệm thì vẫn chưa có cuộc gặp nào diễn ra.Trong thông điệp gửi tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Suga cũng nêu rõ quyết tâm của Nhật Bản để đăng cai Thế vận hội Olympic và Paralympic vào mùa hè năm 2021."Vào mùa hè năm sau, Nhật quyết tâm đăng cai Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo như một bằng chứng cho thấy nhân loại đã đánh bại đại dịch. Tôi sẽ làm hết sức để chào đón các bạn đến với những môn thể thao an toàn và bảo đảm" - ông Suga nói.Vào tháng 3, có thông báo rằng Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo sẽ bị hoãn lại đến năm 2021 do đại dịch COVID-19 và sẽ diễn ra từ ngày 23-7 đến ngày 8-8 năm 2021 và từ ngày 24-8 đến ngày 5-9 năm 2021, trong khi vẫn giữ nguyên tên gọi là Olympic và Thế vận hội Paralympic Tokyo 2020.Ông Suga trở thành Thủ tướng Nhật vào ngày 16-9, thay thế ôngAbe, người đã từ chức vào cuối tháng 8, vì lý do sức khỏe.