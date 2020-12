Triều Tiên cắt đứt giao thương với Trung Quốc vì sợ COVID-19

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang kế hoạch ngăn chặn đại dịch COVID-19. Ông ra lệnh thắt chặt hơn nữa các đường biên giới và cắt đứt gần như toàn bộ thương mại với Trung Quốc, đài CNN đưa tin.

Cắt giảm 99% hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc



Trong tháng 10, Bắc Kinh chỉ xuất khẩu số lượng hàng hóa trị giá 253.000 USD sang Bình Nhưỡng, giảm 99% so với cùng kỳ tháng 9, theo dữ liệu do cơ quan hải quan Trung Quốc công bố.



Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên và là huyết mạch kinh tế của Triều Tiên dưới thời ông Kim do nước này về cơ bản không nhập khẩu nhiều từ bất kỳ quốc gia nào khác.

Trước khi các lệnh trừng phạt lớn của Liên Hợp Quốc được đưa ra vào năm 2016 và 2017 để trừng phạt chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên thì Bắc Kinh cũng đã chiếm hơn 90% hoạt động ngoại thương của Bình Nhưỡng.



Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

Các số liệu hải quan mới, nếu chính xác, cho thấy ông Kim dường như sẵn sàng cắt đứt giao thương với Trung Quốc để ngăn chặn virus SARS-CoV-2 xâm nhập Triều Tiên, ngay cả khi điều đó có nghĩa là mạo hiểm nguồn cung cấp thực phẩm và nhiên liệu cho nước này.

Động thái này thậm chí còn cực đoan hơn khi tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc hiện đã giảm đi rất nhiều so với trước đây.



Triều Tiên cũng không công khai thừa nhận sự sụt giảm thương mại, hay lý do nào khác đằng sau nó. Vậy nên, lời giải thích rằng họ muốn hạn chế lây nhiễm đại dịch có lẽ là khả dĩ nhất.

Trong tháng này, báo NewDaily của Hàn Quốc dẫn lời các nghị sĩ Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đã xử lý nghiêm khắc hai người vì các tội danh liên quan đến COVID-19, trong đó có một quan chức hải quan không tuân theo các quy tắc phòng chống COVID-19 khi nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc. Đây là một dấu hiệu cho thấy ông Kim un đang rất coi trọng vấn đề đại dịch COVID-19.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 29-11 đưa tin rằng các nhà chức trách đang ban hành các biện pháp chống dịch mới trên khắp đất nước. Các biện pháp này nghiêm ngặt hơn bao gồm tăng số lượng các chốt gác tại các cửa khẩu biên giới và thắt chặt các quy tắc ra biển ở các khu vực ven biển. Các nhà chức trách thậm chí đã được lệnh "đốt rác trên biển".

Quyết định giảm quy mô nhập khẩu từ Trung Quốc của Bình Nhưỡng đã ảnh hưởng đến thương mại theo hướng khác. Dữ liệu hải quan tháng 10 của Bắc Kinh cho thấy nhập khẩu của Trung Quốc từ Triều Tiên giảm 74% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đó buộc các ngành công nghiệp ở Trung Quốc, chẳng hạn như các nhà sản xuất tóc giả, phải tìm kiếm lao động giá rẻ ở những nơi khác.



Các nhà máy tóc của Trung Quốc thường thuê lao động chân tay nặng nhọc từ Triều Tiên. Họ gửi nguyên liệu thô và trả tiền cho các công ty Triều Tiên để công nhân của họ gia công sản phẩm. Nhưng kể từ khi biên giới Triều Tiên-Trung Quốc đóng cửa vào tháng Giêng để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, thì dòng chảy thương mại đã cạn kiệt và đẩy giá cả tăng vọt.



Tại sao Triều Tiên không bị bùng phát dịch COVID-19



Triều Tiên là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới đóng cửa biên giới khi có tin tức rằng dịch COVID-19 xuất hiện từ Vũ Hán, Trung Quốc. Hầu như tất cả các chuyến du lịch vào đất nước đã ngừng ngay sau đó. Vào mùa hè này, TP Kaesong cũng đã bị phong tỏa sau khi có thông tin cho rằng một người đào tẩu có thể đã mang virus vào Triều Tiên.

Bên cạnh đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên thường xuyên đưa tin nhắc nhở người dân về tầm quan trọng của việc phòng chống dịch.



Các chuyên gia tin rằng phản ứng thận trọng của Bình Nhưỡng được đưa ra vì chế độ của ông Kim nhận ra rằng họ sẽ gặp nhiều rắc rối như thế nào khi phải hứng chịu một đại dịch hiện đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho một số hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt nhất thế giới.



Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì cuộc họp. Ảnh được KCNA đăng tải ngày 30-11. Ảnh: KCNA/YONHAP



Cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe còn kém của Triều Tiên khó có thể đáp ứng được nhiệm vụ điều trị một số lượng lớn bệnh nhân COVID-19 mà hiện cộng đồng chăm sóc sức khỏe toàn cầu vẫn chưa hiểu hết. Triều Tiên trước đây đã gặp khó khăn trong việc điều trị các bệnh truyền nhiễm khác chẳng hạn như bệnh lao.



Những người Triều Tiên bỏ trốn khỏi đất nước và những nhân viên phụ tá tình nguyện ở đó cho biết các bệnh viện và cơ sở y tế của Triều Tiên thường đổ nát, thiếu trang thiết bị và thuốc men thích hợp.



Bình Nhưỡng hiện vẫn chưa công bố bất cứ trường hợp nhiễm COVID-19 nào. Tuy nhiên, nhiều người cũng thắc mắc rằng tại sao một đại dịch hiện đã giết chết hơn 1,4 triệu người trên thế giới với 62,6 triệu người nhiễm này vẫn chưa xâm nhập Triều Tiên.