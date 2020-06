Trung Quốc hạn chế thị thực người Mỹ ‘hành xử tệ’ về Hong Kong

Động thái của Bắc Kinh là để trả đũa quyết định hồi tuần qua của Washington nhằm hạn chế thị thực đối với các quan chức Trung Quốc bị cáo buộc làm suy yếu tình trạng bán tự trị của Hong Kong.

Theo báo South China Morning Post, phát biểu khi công bố những hạn chế đối với công dân Mỹ hôm 29-6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định những nỗ lực của Mỹ nhằm cản trở việc thông qua luật an ninh quốc gia dành cho Hong Kong “sẽ không thành công".



Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: GLOBAL TIMES



“Bất kể các phần tử ly khai ở Hong Kong than vãn thế nào, và bất kể lực lượng chống Trung Quốc bên ngoài gây áp lực như thế nào, kế hoạch của họ nhằm cản trở việc thông qua luật an ninh quốc gia Hong Kong sẽ không bao giờ thành công và dự luật chỉ là tờ giấy vứt đi” - ông Triệu nói thêm, đề cập việc Thượng viện Mỹ thông qua Đạo luật Quyền tự chủ Hong Kong vào tuần trước.

Hôm 26-6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố áp hạn chế thị thực đối với các quan chức đương nhiệm và đã về hưu của Trung Quốc bị cho là chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa trong việc phá hoại tính tự trị, các quyền và tự do của Hong Kong. Thành viên gia đình các quan chức này cũng phải chịu các hạn chế này.

Ông Pompeo cũng không nói cụ thể và Bắc Kinh tuyên bố sẽ đáp trả bằng những biện pháp mạnh mẽ để phản ứng với các hành động của Mỹ về Hong Kong.

Trước đó, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật Quyền tự chủ Hong Kong giúp tăng cường khả năng của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc trừng phạt các cá nhân, tổ chức thực thi dự luật an ninh dành cho Hong Kong của Trung Quốc. Mỹ tuyên bố dự luật này vi phạm cam kết của Trung Quốc với Hong Kong theo Tuyên bố chung Trung-Anh và Luật Cơ bản của Hong Kong.

Trung Quốc hôm 20-6 hé lộ các điều khoản chính thức của dự luật an ninh Hong Kong, cấm các hành vi ly khai, lật đổ, khủng bố và cấu kết với các thế lực bên ngoài nhằm đe dọa an ninh quốc gia.

Chính phủ trung ương Trung Quốc được phép thành lập một cơ quan về an ninh quốc gia ở Hong Kong, hỗ trợ chính quyền đặc khu thực thi luật an ninh. Đặc khu trưởng Hong Kong được chỉ định thẩm phán xét xử các vụ án an ninh, nhưng Bắc Kinh bảo lưu quyền xử lý các vụ vi phạm an ninh quốc gia nghiêm trọng.

Luật an ninh quốc gia dành cho Hong Kong dự kiến sẽ được Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua trong cuộc họp ba ngày bắt đầu hôm 28-6, theo South China Morning Post.



Dự luật đã gây ra những lo ngại về số phận chính sách "một quốc gia, hai chế độ", cam kết cho Hong Kong mức độ tự trị cao khi đặc khu này được Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997. Trong khi đó, Bắc Kinh khẳng định dự luật trên thực tế củng cố nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", phục vụ lợi ích và hỗ trợ Hong Kong phát triển.