Trung Quốc 'phản pháo' các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10-12 cho biết nước này đang áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại đến Hong Kong đối với một số quan chức Mỹ và những người khác để trả đũa các biện pháp tương tự mà Washington đã áp dụng đối với một số cá nhân Trung Quốc.

Ăn miếng trả miếng

Cụ thể, những người mang hộ chiếu ngoại giao của Mỹ đến thăm Hong Kong và Macao sẽ tạm thời không còn được đặc quyền nhập cảnh miễn thị thực, hãng tin AP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết.



Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: AP



Các quan chức Mỹ, nhân viên quốc hội, nhân viên các tổ chức phi chính phủ và các thành viên gia đình trực hệ của họ sẽ phải đối mặt với “những biện pháp trừng phạt ăn miếng trả miếng”, theo bà Hoa.

Phát ngôn viên Trung Quốc rõ ràng đang đề cập các biện pháp trừng phạt của Mỹ cấm một số quan chức Trung Quốc và Hong Kong tới Mỹ hoặc có giao dịch với hệ thống tài chính Mỹ do vai trò của họ trong việc áp đặt Luật An ninh Quốc gia được thông qua vào mùa hè năm nay, dẫn đến một chiến dịch trấn áp quyền tự do ngôn luận và các hoạt động chính trị đối lập ở vùng lãnh thổ từng là thuộc địa của Anh.

Bà Hoa nhấn mạnh động thái này được thực hiện “do phía Mỹ đang dùng vấn đề Hong Kong để can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc và gây tổn hại những lợi ích cốt lõi của Trung Quốc”.

Những người nằm trong diện bị trừng phạt “đã có hành động quá đà và phải chịu trách nhiệm chính về vấn đề Hong Kong”, bà Hoa nói tại một cuộc họp báo thường kỳ hôm 10-12.

Trung Quốc lâu đã đe dọa sẽ trả đũa các biện pháp trừng phạt của Mỹ và những hành động khác mà Bắc Kinh coi là thù địch.

Trước đó, hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc nói rằng các quan chức của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang “đào hố ngăn cách” để cản trở mối quan hệ giữa chính phủ Mỹ kế tiếp với Trung Quốc thông qua những hành động nhắm vào nước này và các quan chức của họ.

Những bước đi như hạn chế thị thực đối với 92 triệu đảng viên Trung Quốc và gia đình họ “một lần nữa phơi bày ý đồ độc ác của các lực lượng chống Trung Quốc cực đoan ở Washington nhằm cưỡng đoạt quan hệ Mỹ-Trung vì lợi ích chính trị của riêng họ”, Tân Hoa Xã cáo buộc trong một bài xã luận.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuần qua đã rút ngắn thời hạn hiệu lực của thị thực nhập cảnh dành cho các đảng viên Trung Quốc và người thân của họ từ 10 năm xuống còn một tháng - một ví dụ khác về lập trường ngày càng cứng rắn được áp dụng trong những ngày còn lại của chính quyền Tổng thống Trump. Điều này xảy ra cùng lúc với các lệnh trừng phạt nhắm vào cá nhân các quan chức Trung Quốc và Hong Kong vì hành động của họ tại Hong Kong, Tân Cương và những nơi khác.

Bài toán khó cho ông Biden

Trong khi Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã báo hiệu ông có ý định tiếp tục gây áp lực lên Trung Quốc, ông dự kiến sẽ tìm cách quay trở lại với một phong cách ngoại giao bình thường, ít mang tính đối đầu hơn.

Tuy nhiên, việc đảo ngược các biện pháp thời Tổng thống Trump có thể không dễ dàng, đồng thời giúp cho đảng Cộng hòa có cơ hội để tiếp tục cáo buộc ông Biden giảm nhẹ lập trường của Washington đối với Bắc Kinh.



Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: THE HILL



Theo đài NBC News, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chỉ trích Trung Quốc gần như hàng ngày về các chính sách đối với Đài Loan, Tây Tạng, Hong Kong, Tân Cương và Biển Đông.

Hàng chục quan chức Trung Quốc và Hong Kong đã trở thành mục tiêu của lệnh cấm thị thực và các biện pháp trừng phạt khác, và các hạn chế mới đã được thực thi đối với các nhà ngoại giao, nhà báo và học giả Trung Quốc.

Tập đoàn công nghệ hàng đầu của Trung Quốc là Huawei đã bị “cấm cửa” khỏi thị trường Mỹ, Washington còn thuyết phục các nước khác hãy làm theo Mỹ.

Có lẽ muốn nhắm đến ông Biden, người sẽ nhậm chức tổng thống thứ 46 của Mỹ vào ngày 20-1, Tân Hoa Xã đã để ngỏ khả năng cải thiện quan hệ nếu Washington thay đổi cách tiếp cận.