Rút truy tố chủ tịch xã vụ sai phạm khi bồi thường đất dự án điện mặt trời

Ngày 5-7, trao đổi với PLO, lãnh đạo TAND huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, cho biết đang chuẩn bị ban hành quyết định đình chỉ giải quyết vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại xã Mỹ Sơn.

“Chúng tôi đang chuẩn bị ban hành quyết định đình chỉ giải quyết vụ án, sau khi VKSND huyện Ninh Sơn có quyết định rút truy tố. Các bị cáo và người liên quan có quyền kháng cáo quyết định của tòa”- lãnh đạo TAND huyện Ninh Sơn cho biết.

Trước đó, ngày 29-6, VKSND huyện Ninh Sơn đã ban hành quyết định rút truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại cáo trạng ngày 30-11-2021 đối với ba bị can Đinh Hữu Sỹ (nguyên Chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn), Phạm Đức Hạnh (nguyên cán bộ địa chính xã Mỹ Sơn) và Nguyễn Thành Đô (nguyên cán bộ đo đạc bản đồ Trung tâm kỹ thuật TNMT tỉnh Ninh Thuận).

Theo VKS, ba bị can trên là người có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao trong việc lập bản đồ địa chính, xác định thời điểm sử dụng đất của tám hộ dân trong dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn.

Hành vi của các bị can dẫn đến việc UBND huyện Ninh Sơn ra các quyết định hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân trên chưa chính xác, gây thiệt hại cho chủ đầu tư hơn 210 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến nay UBND huyện Ninh Sơn đã ra quyết định điều chỉnh phần sai sót. Bên cạnh đó, chủ đầu tư không yêu cầu bồi thường thiệt hại và không yêu cầu xử lý các bị can.

Đồng thời, VKS xét thấy vụ án xảy ra đã lâu không còn được dư luận, xã hội quan tâm và tình hình trật tự tại địa phương về lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường, tái định cư ổn định, người phạm tội không còn gây nguy hiểm cho xã hội. Do đó, không cần đưa vụ án ra xét xử mà miễn trách nhiệm hình sự cho các bị can.

Từ đó, VKSND huyện Ninh Sơn đã rút quyết định truy tố, đồng thời đề nghị TAND huyện Ninh Sơn đình chỉ vụ án đối với toàn bộ các bị can.

Theo hồ sơ, năm 2017, bị can Đô thực hiện quy trình đo vẽ bản đồ và lập hồ sơ giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn tại xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn.

Sau đó, Sỹ, Hạnh phối hợp cùng Trung tâm quỹ đất huyện Ninh Sơn tiến hành kiểm kê tài sản, diện tích thu hồi đất và phát hiện diện tích đất thực địa của tám hộ dân có khác với bản đồ địa chính.

Đô được phân công đo lại thực địa. Tiếp đó, Hạnh cùng Sỹ xác nhận nguồn gốc đất cho tám hộ dân trên để UBND huyện Ninh Sơn ra quyết định hỗ trợ.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND huyện Ninh Sơn đã tuyên phạt bị cáo Sỹ 18 tháng, Hạnh 30 tháng và Đô 27 tháng cho hưởng án treo. Các bị cáo đã kháng cáo, đồng thời VKS đã kháng nghị, đề nghị không cho hưởng án treo.

Cấp phúc thẩm đã tuyên hủy bản án sơ thẩm. Tại phiên sơ thẩm lần 2, TAND huyện Ninh Sơn đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung.

Quy định về việc rút quyết định truy tố

Theo điều 285 BLTTHS, khi xét thấy có một trong các căn cứ quy định tại Điều 157 (căn cứ không khởi tố vụ án hình sự như không có sự việc phạm tội, hành vi không cấu thành tội phạm…) hoặc thuộc trường hợp tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội hoặc có căn cứ miễn trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 29, khoản 2 Điều 91 của Bộ luật hình sự thì VKS rút quyết định truy tố trước khi mở phiên tòa và đề nghị tòa án đình chỉ vụ án.

Khi vụ án có nhiều bị can, bị cáo mà căn cứ để đình chỉ vụ án không liên quan đến tất cả bị can, bị cáo thì có thể đình chỉ vụ án đối với từng bị can, bị cáo.

Bên cạnh đó, trường hợp tại phiên tòa, kiểm sát viên rút một phần quyết định truy tố thì Hội đồng xét xử vẫn tiếp tục xét xử vụ án. Nếu kiểm sát viên rút toàn bộ quyết định truy tố thì trước khi nghị án, Hội đồng xét xử yêu cầu những người tham gia phiên tòa trình bày ý kiến về việc rút quyết định truy tố đó.