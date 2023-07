Sạt lở vùi lấp nhiều người của chốt CSGT đèo Bảo Lộc

(PLO)- Bờ taluy đất phía sau bất ngờ sập xuống vùi lấp trụ sở của chốt CSGT Đèo Bảo Lộc làm ít nhất bốn người bị nạn.

Chiều 30-7, nguồn tin của PLO cho biết đã xảy ra vụ sạt taluy phía sau chốt CSGT đèo Bảo Lộc vùi lấp mái hiên và nhà để xe của cán bộ chiến sĩ.

Thông tin ban đầu, bờ taluy cao hàng chục mét bất ngờ đổ sập đã vùi lấp hoàn toàn mái hiên sinh hoạt phía sau và khu vực để xe bên cạnh.

Toàn bộ đất đá còn tràn ra, chắn ngang quốc lộ 20 phía trước chốt CSGT này.

Thời điểm trên, có một xe khách loại 52 chỗ chạy ngang cũng bị khối đất đá đè trúng, ép sát vào lan can bảo vệ. Rất may toàn bộ hành khách trên chiếc xe này an toàn.

Thông tin ban đầu, thời điểm sạt lở có nhiều cán bộ, chiến sĩ đang ở bên trong chốt bị vùi lấp nói trên.

UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng liên quan khẩn trương cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời điều phối các phương tiện di chuyển theo đường TL 725 qua địa bàn huyện Đạ Tẻh và huyện Bảo Lâm.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

VÕ TÙNG