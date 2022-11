Sau cự cãi, một người đàn ông bị đâm tử vong ở Long An

(PLO)- Một người đàn ông bị đâm chết sau khi xảy ra cự cãi với một người khác trong một tiệm sửa xe ở huyện Thủ Thừa, Long An.

Tối ngày 1-11, Công an huyện Thủ Thừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An điều tra vụ án mạng xảy ra tại tiệm sửa xe trên quốc 1 (ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h40 cùng ngày, hai người đàn đang ngồi nói chuyện tại tiệm sửa xe ven quốc lộ 1 ( ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) thì xảy ra cự cãi. Trong lúc hai bên cự cãi, một người bị đâm gục. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi. Nghi phạm gây án sau đó đã rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến nơi khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định nạn nhân tử vong là anh V. (49 tuổi, ngụ ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa). Vào cuộc truy xét, công an nhận định người đàn ông tên T. (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) là nghi phạm liên quan đến vụ án mạng.

Hiện vụ việc, đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

HUỲNH DU