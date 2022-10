SAWACO phản hồi vụ hóa đơn tiền nước cao

(PLO)- Khi phát hiện dấu hiệu bất thường trên đồng hồ nước, nhân viên đã hướng dẫn khách hàng kiểm tra hệ thống dẫn nước sau đồng hồ để tránh thất thoát nước.

Ngày 5-10, Pháp Luật TP.HCM có đăng bài “Bất ngờ khi nhận hóa đơn tiền nước 18 triệu đồng/tháng” phản ánh trường hợp của ông Lại Văn Rao ở 310/8 Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM, hóa đơn tiền nước kỳ tháng 9 của gia đình ông được thông báo lên cao bất ngờ, đến gần 18 triệu đồng.

Sau khi bài báo được đăng tải, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã tiếp nhận thông tin qua bài viết trên. SAWACO đã làm việc với Công ty cổ phần Cấp nước Trung An (thuộc SAWACO).

Công ty cổ phần Cấp nước Trung An (Công ty Trung An) nhận được thông tin về sự việc của ông Lại Văn Rao (số danh bộ 2204 327 5542; địa chỉ: 310/8 Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12 do khách hàng Nguyen Thi Le đứng tên hợp đồng dịch vụ cấp nước.

Theo báo cáo của Công ty Trung An, ngày 17-6, Công ty Trung An ghi nhận chỉ số nước kỳ 7-2022 là 984 và tiêu thụ là 15 m3.

Ngày 19-7, Công ty Trung An ghi nhận chỉ số nước kỳ 8-2022 là 1.000 và tiêu thụ là 16 m3.

Ngày 19-8, Công ty Trung An ghi nhận chỉ số nước kỳ 9-2022 là 1.016 và tiêu thụ là 16 m3.

Ngày 20-9, Công ty Trung An ghi nhận chỉ số nước kỳ 10-2022 là 2.035 và có tiêu thụ nước tăng cao bất thường 1.019 m3.

Tại thời điểm đọc số, nhân viên không liên hệ được với khách hàng nên đã chụp ảnh chỉ số đồng hồ nước và dán thông báo trước hộp thư tại nhà khách hàng.

Ngày 22-9, Công ty Trung An đã chủ động cử nhân viên đến lập biên bản ghi nhận sự việc. Căn cứ bản xác nhận kiểm tra số 520069/BN, nhân viên Công ty Trung An chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trên đồng hồ nước và hướng dẫn khách hàng kiểm tra hệ thống dẫn nước sau đồng hồ để tránh thất thoát nước.

Ngày 26-9, khách hàng có liên hệ Phòng giao dịch cấp nước quận 12 để lập thủ tục kiểm định đồng hồ nước. Công ty Trung An đã gửi thư trả lời về việc kiểm định đồng hồ nước cho gia đình ông Rao.

Hiện tại, Công ty Trung An đang tiến hành phối hợp với khách hàng để tháo gỡ đồng hồ nước mang đi kiểm định tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP.HCM. Sau khi có kết quả kiểm định đồng hồ nước, Công ty Trung An sẽ giải quyết theo quy định trên cơ sở phù hợp với thực tế tình hình của khách hàng.

Như chúng tôi đã thông tin trên số báo ngày 5-10, ông Lại Văn Rao cho biết đồng hồ nước ở nhà ông do chủ nhà cũ để lại. Việc sử dụng nước ở nhà cũng rất tiết kiệm. Tiền nước hằng tháng gia đình ông sử dụng chỉ dao động 120.000-160.000 đồng. Tuy nhiên, đến đợt thanh toán tiền nước kỳ tháng 9 thì ông nhận được thông báo thanh toán tiền nước với số tiền gần 18 triệu đồng.

NGUYỄN HIỀN - ĐÀO TRANG