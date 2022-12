Sở Công Thương Đà Nẵng cảnh báo sau vụ phát hiện hơn 1,3 tỉ đồng tiền giả

(PLO)- Sở Công Thương Đà Nẵng đề nghị người dân, tiểu thương nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn tinh vi của những đối tượng tiêu thụ tiền giả.

Sáng 22-12, Sở Công Thương Đà Nẵng cho hay vừa phát cảnh báo đến người dân, tiểu thương các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn TP đề nghị nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn tinh vi của những đối tượng tiêu thụ tiền giả.

Theo Sở Công Thương Đà Nẵng, vừa qua, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây làm, tàng trữ, lưu hành hơn 1,3 tỉ đồng tiền giả. Trong đó, các đối tượng khai nhận tiêu thụ tiền giả trên địa bàn Đà Nẵng.

Sở Công Thương Đà Nẵng cho hay, kẻ gian thường lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân, tiểu thương để mua hàng hóa bằng tiền giả vào thời điểm chập choạng tối, ở các khu dân cư đông đúc, các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị.

Ngoài ra, kẻ gian cũng sử dụng chiêu trò tinh vi khi để tiền thật giả lẫn lộn vào nhau khi thanh toán mua hàng hóa khiến người dân, tiểu thương khó phát hiện.

Do đó, Sở Công Thương Đà Nẵng khuyến cáo các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, ban quản lý các chợ trên địa bàn TP thông tin tuyên truyền trên loa, đài phát thanh về thủ đoạn của các đối tượng tiêu thụ, lưu hành tiền giả để người dân, khách hàng cảnh giác.

Khi phát hiện đối tượng nghi vấn có hành vi tàng trữ, vận chuyển, lưu hành, tiêu thụ tiền giả, người dân cần kịp thời quay phim, chụp ảnh người và phương tiện khả nghi để báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

Như PLO đã thông tin, tối 19-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã di lý các nghi can liên quan đường dây làm, tàng trữ, lưu hành hơn 1,3 tỉ đồng tiền giả về Đà Nẵng để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Cơ quan An ninh điều tra đã truy xét và xác định người có hành vi lưu hành tiền giả nói trên là Đoàn Văn Dương (33 tuổi) và Hồ Văn Tiện (34 tuổi), cùng ngụ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Mở rộng điều tra, công xác định người bán tiền giả cho Dương và Tiện là Nguyễn Thị Cẩm Duyên (34 tuổi) và Nguyễn Như Phú (51 tuổi), cùng ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Công an đã phối hợp, bắt khẩn cấp Duyên và Phú, đồng thời khám xét nhà hai người, thu giữ toàn bộ công cụ, phương tiện cả hai sử dụng để sản xuất tiền giả, tài liệu, giấy tờ giả gồm máy in màu, máy cắt, máy dập, máy tính sử dụng để tạo ra phôi tiền, giấy in tiền, giấy nilon.

Công an cũng thu giữ hơn 1,3 tỉ đồng tiền giả (2.684 tờ tiền giả có mệnh giá 500.000 đồng). Ngoài ra, thu giữ thêm số lượng lớn giấy tờ giả CMND, CCCD, giấy phép lái xe, ba súng ngắn tự chế, tám viên đạn, một quả lựu đạn và ba gói nilon chứa tinh thể màu trắng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương truy bắt các đối tượng khác có liên quan để làm rõ toàn bộ vụ án.

TẤN VIỆT