Sở Giao thông vận tải Gia Lai có tân giám đốc

Sáng 10-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Đoàn Hữu Dũng, Phó Giám đốc Sở GTVT giữ chức giám đốc sở này.

Như vậy, sau bốn năm vị trí giám đốc sở này bị bỏ trống đã có tân giám đốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Tiến Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đánh giá cao năng lực, tinh thần trách nhiệm trong công tác của ông Đoàn Hữu Dũng thời gian qua. Ông Đông đề nghị tân giám đốc Sở GTVT sớm triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trên cương vị mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đoàn Hữu Dũng cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh đã tin tưởng, bổ nhiệm vị trí ông vào công tác mới và hứa nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọng trách được giao.

Ông sẽ cùng tập thể cán bộ sở đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực đội ngũ công chức ngành GTVT, phối hợp với các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn.

