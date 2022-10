Sơ tán khẩn cấp người dân trong vùng sạt lở ở Bình Định

(PLO)- Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt tại một số khu vực ở huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định.

Chiều 11-10, trao đổi với PLO, ông Đỗ Tùng Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định), cho hay chính quyền đã sơ tán khẩn cấp bốn hộ gia đình nằm trong khu vực nguy hiểm do sạt lở tại xã An Vinh.

Mưa lớn cũng gây sạt lở đường giao thông đoạn qua khu vực suối Tình Cảm thuộc xã An Quang, nằm trên tuyến giao thông độc đạo từ xã An Hòa đi các xã An Toàn, An Nghĩa.

Theo ghi nhận ban đầu, phía ta luy âm của đường giao thông bị sạt lở hơn 500 m3 đất đá, ăn sâu vào mặt đường gần 1 m. Cơ quan chức năng đã rào chắn khu vực bị sạt lở, cắm biển cảnh báo, chỉ cho xe máy, xe đạp, người đi bộ qua lại đoạn đường này.

Ngoài ra, tình trạng sạt lở cũng xảy ra tại một số đoạn đường ở xã An Nghĩa, gây khó khăn cho việc đi lại.

Mưa lớn kéo dài khiến nước sông dâng cao, gây ngập tỉnh lộ 629 đoạn qua xã An Hòa, huyện An Lão; gây ngập nặng nhiều cầu tràn ở các xã An Hòa, An Nghĩa, An Quang của huyện An Lão, vị trí bị ngập sâu hơn 2 m.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết chính quyền đã sơ tán 15 hộ gia đình ở xã Hoài Sơn đi sơ tán do nhà bị ngập. Từ trưa 11-10, nước ở các khu vực bị ngập thuộc thị xã Hoài NHơn đã xuống.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, hiện nước trên các sông ở tỉnh này đang ở mức cao. Khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục có mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, gây ngập cục bộ tại một số địa phương.

TẤN LỘC