Sở TN&MT Hậu Giang giải quyết trễ hạn hàng trăm hồ sơ 27/07/2024 15:43

Thanh tra tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 5-1 đến ngày 15-3, Thanh tra tỉnh Hậu Giang đã kiểm tra tại các Sở: KH&ĐT, NN&PTNT, VH-TT&DL, LĐ-TB&XH, TT&TT, TN&MT, Công thương, Y tế, GTVT, Tư pháp, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cùng tám đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang, đơn vị có 183 hồ sơ giải quyết trễ hạn, tuy nhiên, trên Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia thể hiện năm 2022 đơn vị quá hạn 273 hồ sơ, còn năm 2023 quá hạn 98 hồ sơ. Ảnh: CHÂU ANH

Kết quả kiểm tra tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức (từ ngày 15-7-2021 đến ngày 30-11-2023), đoàn nhận xét đa số các hồ sơ thực hiện đúng hạn, đảm bảo theo quy định.

Đối với hồ sơ từ chối giải quyết đều có lý do chính đáng. Tuy nhiên, còn một vài hồ sơ trễ hạn do lỗi trong quá trình thực hiện, như: lỗi hệ thống, lỗi trong quá trình thực hiện các bước quy trình, lỗi do kết thúc trên phần mềm trễ... Tất cả hồ sơ trễ hạn đơn vị đều có phiếu xin lỗi đối với người dân theo quy định.

Qua thanh tra, đoàn xác định trên Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh Hậu Giang không ghi nhận có hồ sơ trễ hạn, thế nhưng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia thể hiện có nhiều hồ sơ trễ hạn. Theo đoàn thanh tra, nguyên nhân hồ sơ trễ hạn tại các đơn vị là do hồ sơ nhiều, cán bộ được phân công thực hiện lại ít.

Trong số các đơn vị có hồ sơ trễ hạn, nhiều nhất là Sở TN&MT, cụ thể, theo báo cáo, đơn vị có 183 hồ sơ giải quyết trễ hạn, tuy nhiên, trên Cổng thông tin dịch vụ quốc gia báo: Năm 2022 đơn vị quá hạn 273 hồ sơ, còn năm 2023 quá hạn 98 hồ sơ.

Cũng tại cơ quan này, đoàn thanh tra còn ghi nhận tỉ lệ vụ việc giải quyết quá hạn còn nhiều, tỉ lệ số hóa hồ sơ còn thấp, còn tình trạng sử dụng biểu mẫu chưa đúng quy định. Ngoài ra, hồ sơ từ chối giải quyết chưa thể hiện nội dung từ chối; hồ sơ xin rút của tổ chức và cá nhân không có đơn kèm theo; hồ sơ trễ hạn không có thư xin lỗi hoặc có thư xin lỗi nhưng chưa đúng thể thức.

Thanh tra tỉnh Hậu Giang xác định tỉ lệ số hoá hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện còn thấp so với quy định. Ảnh: CHÂU ANH

Thanh tra tỉnh Hậu Giang cũng đã chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại ở các đơn vị được thanh tra, như: việc tiếp nhận hồ sơ giấy và thực hiện trả kết quả trên phần mềm Một cửa điện tử chưa kịp thời; có đơn vị chỉ ghi quá trình thực hiện mà chưa scan hồ sơ kèm theo trên hệ thống.

Một vấn đề đáng quan tâm là: “Thao tác trả kết quả trên hệ thống đôi khi chưa kịp thời dẫn đến hồ sơ thể hiện đang xử lý chưa ghi nhận hoàn thành giải quyết, nhưng kết quả xử lý hồ sơ trên giấy đúng hạn”.

Đoàn thanh tra cũng phát hiện tỉ lệ số hóa hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện còn thấp so với quy định. Nguyên nhân là do “Hồ sơ nhiều và khổ giấy lớn nhưng máy scan nhỏ và thiếu”.

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang kiến nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được thanh tra cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có những hạn chế, thiếu sót được phát hiện qua thanh tra.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức

Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát cơ sở dữ liệu. Qua đó, đảm bảo chia sẻ kết nối đồng bộ hệ thống điện tử của tỉnh và Cổng Dịch vụ công Quốc gia.