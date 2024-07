Tạm đình chỉ giải quyết tố giác vụ dùng đất thuê của Nhà nước đi vay tiền 18/07/2024 16:11

(PLO)- Dù phía ngân hàng đã có văn bản phúc đáp Công văn của Công an tỉnh Hậu Giang nhưng không cung cấp thông tin đầy đủ theo các nội dung yêu cầu.

Liên quan vụ Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) tỉnh Hậu Giang ký xác nhận để Công ty TNHH MTV chế biến nông sản Tiến Thịnh mang đất thuê của Nhà nước đi vay tiền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết Công an tỉnh đã ra Quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Thanh tra tỉnh Hậu Giang xác định việc VPĐKĐĐ tỉnh ký xác nhận để Công ty Tiến Thịnh thế chấp gần 9.300 m2 đất vay vốn ngân hàng là không đúng Luật Đất đai năm 2013. Ảnh: CHÂU ANH

Trước đó, tháng 8-2023, Thanh tra tỉnh Hậu Giang ban hành Kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với giám đốc Sở TN&MT, chỉ ra nhiều sai phạm của VPĐKĐĐ tỉnh (thuộc Sở TN&MT).

Trong đó, có việc ký xác nhận thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, với diện tích gần 9.300 m2 cho Công ty TNHH MTV chế biến nông sản Tiến Thịnh vay vốn không đúng theo Luật Đất đai năm 2013.

Cụ thể, Công ty Tiến Thịnh nhận chuyển nhượng đất và được UBND tỉnh Hậu Giang cho phép chuyển mục đích sử dụng hồi năm 2015. Công ty thuê đất của Nhà nước với diện tích gần 8.670 m2, thời hạn 50 năm và được miễn tiền thuê đất hơn 1,6 tỉ đồng.

Vợ chồng giám đốc công ty chuyển nhượng cho đơn vị thêm 10 thửa đất, tổng diện tích khoảng 623 m2.

Tất cả phần diện tích gần 9.300 m2 này được UBND tỉnh Hậu Giang cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Nhưng đến tháng 6-2017, Công ty đã đem toàn bộ phần diện tích đất này làm tài sản đảm bảo để thế chấp vay ngân hàng.

“Việc VPĐKĐĐ tỉnh ký xác nhận thế chấp gần 9.300 m2 đất cho Công ty Tiến Thịnh vay vốn ngân hàng là không đúng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 174 Luật Đất đai năm 2013, vì có phần diện tích gần 8.670 m2 đất thuê của Nhà nước và được miễn tiền thuê đất. Giải trình của giám đốc Sở TN&MT là áp dụng Điều 176 và khoản 2 Điều 174 Luật Đất đai năm 2013 là không phù hợp” - Kết luận của Thanh tra tỉnh Hậu Giang nêu.

Xét thấy có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thanh tra tỉnh Hậu Giang đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hậu Giang.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang, trong quá trình kiểm tra, xác minh vụ việc, đã phát sinh nhiều tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau. Do đó, Cơ quan điều tra đã yêu cầu nhiều đơn vị có liên quan cung cấp các thông tin, tài liệu để phục vụ việc giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Trong đó, để có cơ sở kết luận vụ việc có dấu hiệu tội phạm hay không, Cơ quan An ninh điều tra đã yêu cầu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Hợp đồng thế chấp tài sản để vay vốn của Công ty Tiến Thịnh.

Đồng thời, đề nghị Ngân hàng xác định có bị thiệt hại từ việc giải ngân cho Công ty hay không? Tuy nhiên, đến thời hạn yêu cầu thì Ngân hàng vẫn chưa có kết quả trả lời. Mặt khác, do hết thời hạn giải quyết nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã ra Quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định pháp luật.

“Sau khi tạm đình chỉ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang nhận được Công văn phúc đáp của Ngân hàng. Tuy nhiên, không cung cấp thông tin đầy đủ theo các nội dung yêu cầu trên nên không đủ căn cứ phục hồi nguồn tin.

Ngày 14-3, Cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam hỗ trợ chỉ đạo Chi nhánh Cần Thơ cung cấp đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra. Nhưng đến nay chưa nhận được kết quả. Vì vậy, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang không có căn cứ để phục hồi” - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu giang thông tin thêm.