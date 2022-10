Sở Y tế yêu cầu 10 quận, huyện ở Hà Nội cung cấp hồ sơ liên quan các 'chuyến bay giải cứu'

(PLO)- Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản đề nghị 10 quận, huyện cung cấp hồ sơ, tài liệu để tham mưu UBND Hà Nội cung cấp thông tin cho Bộ Công an để điều tra vụ án bay giải cứu.

Sáng 26-10, ông Trần Văn Chung - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã ký, ban hành văn bản khẩn đề nghị UBND 10 quận, huyện cung cấp tài liệu phục vụ điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu".

Các quận huyện bao gồm: Sóc Sơn, Đông Anh, Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Cầu Giấy, Hà Đông, Đống Đa và Hoàng Mai.

Các tài liệu cần chuẩn bị gồm biên bản kiểm tra, giám sát các khu cách ly tập trung tại các khách sạn trên địa bàn; danh sách, địa chỉ đăng ký sau khi kết thúc cách ly của các cá nhân là người Việt Nam về nước đã cách ly tại các khách sạn.

Việc chuyển tài liệu về Sở Y tế Hà Nội phải hoàn tất ngay trong ngày hôm nay.

Chỉ đạo gấp của Sở Y tế Hà Nội liên quan đến văn bản của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, yêu cầu UBND TP Hà Nội cung cấp thông tin liên quan để phục vụ điều tra.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị UBND TP Hà Nội rà soát, kiểm tra và cung cấp tài liệu phục vụ điều tra vụ án bay "giải cứu" liên quan đến nhiều bị can là quan chức các Bộ Ngoại giao, Y tế, Giao thông, Công an, Văn phòng Chính phủ.

Cơ quan An ninh điều tra yêu cầu UBND Hà Nội cung cấp hồ sơ, tài liệu về việc lựa chọn khách sạn, resort làm địa điểm cách ly; thống kê và cung cấp toàn bộ hồ sơ của các khách sạn, resort đã nộp để xin làm địa điểm cách ly đón công dân Việt Nam từ nước ngoài hồi hương trên các chuyến bay tự trả phí cách ly, bao gồm cả những khách sạn không được lựa chọn…

Sau khi nhận văn bản này, UBND TP Hà Nội đã giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Du lịch và đơn vị liên quan triển khai; thống nhất, tham mưu dự thảo văn bản của UBND TP và toàn bộ hồ sơ, tài liệu, báo cáo thành phố.

Ngoài TP Hà Nội, Bộ Công an cũng đã gửi công văn đề nghị Thanh Hóa, Quảng Nam và một số địa phương khác cung cấp tài liệu các tài liệu tương tự liên quan vụ án bay giải "cứu như".

NHƯ LOAN