Bé 7 tuổi hôn mê sâu sau mổ lấy đinh nẹp xương đã mất

Sáng 19-7, ông Lữ Đoàn Thủy (36 tuổi, thôn 5, xã Thiên Hưng, huyện Bù Đốp, Bình Phước) cho biết con trai ông là LĐPC (7 tuổi) đã mất sau thời gian hôn mê sâu do phẫu thuật lấy đinh nẹp xương gãy tay trái.

Ông Thủy cho biết thêm hiện vẫn chưa nhận được phản hồi của Bệnh viện (BV) đa khoa Bình Phước lý do con ông bị hôn mê sâu sau phẫu thuật lấy đinh nẹp xương. "Tôi sẽ đề nghị cơ quan giám định pháp y giải phẫu tử thi con tôi để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cho dù việc này đối với gia đình tôi rất đau lòng" - ông Thủy chia sẻ.

Như PLO thông tin, sau khi cháu C. bị gãy tay trái do ngã từ trên cây vào ngày 3-4, gia đình đưa vào BV địa phương sơ cứu rồi chuyển lên BV Đa khoa Bình Phước.

Tại đây, BV chẩn đoán cháu bị gãy kín trên lồi xương cánh tay trái, vỡ hố khuỷu trái nên tiến hành phẫu thuật kết hợp xương bằng 3 cây đinh. Sau phẫu thuật, sức khỏe cháu C. bình thường.

Theo lịch hẹn, chiều 13-7, người nhà đưa cháu C. tới BV Đa khoa Bình Phước phẫu thuật lấy đinh nẹp xương ra ngoài. Sáng 14-7, cháu lên bàn mổ nhưng đến chiều vẫn không thấy ra. Gia đình lo lắng, chạy vào xem và bàng hoàng khi thấy cháu nằm hôn mê, thở máy. Hỏi nhân viên y tế thì họ trả lời do sợ đau nên C. bị… loạn tim.

Do tình trạng cháu C. quá nặng, BV Đa khoa Bình Phước chuyển cháu lên khoa Cấp cứu BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) ngay trong ngày. Trong giấy chuyển viện có ghi: “Chẩn đoán hôn mê, ngưng tim sau phẫu thuật lấy dụng cụ kết hợp xương cánh tay trái”.

BS khoa Cấp cứu BV Nhi đồng 2 cho biết cháu C. nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, co giật toàn thân. Cháu được hồi sức tích cực, cho thở máy, chống co giật, chống phù não.

Sau khi vụ việc xảy ra, Sở Y tế Bình Phước yêu cầu BV đa khoa tỉnh này nhanh chóng báo cáo vụ việc.