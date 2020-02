Bé gái Quảng Nam chào đời với 4 vòng dây rốn quấn cổ

Ngày 6-2, BV đa khoa (BVĐK) Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết nơi đây vừa mổ bắt con thành công một bé gái có dây rốn quấn cổ đến bốn vòng.

Theo đó, ngày 3-2, chị HTL (29 tuổi, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) nhập viện trong tình trạng ngôi đầu chuyển dạ, thai con so hơn 40 tuần tuổi.

Sau hai ngày nằm viện, đến chiều 5-2 xuất hiện cơn gò nhiều, cổ tử cung không mở nên chị L. được chuyển sinh mổ.

Trong lúc mổ, bác sĩ phát hiện dây rốn quấn cổ bé gái đến bốn vòng khá chặt. May mắn bé gái đã được lấy ra an toàn, nặng 3,1 kg, khóc to khi chào đời, da hồng hào.