Bé trai té lầu 12 xuống đất khi mẹ đang làm việc nhà

- Trẻ nhỏ chơi một mình ở nhà cao tầng rất nguy hiểm, trong khi trẻ nhỏ chưa có nhận thức về sự nguy hiểm và rất hiếu động hay leo trèo… Thêm vào đó, việc nhiều người trồng lan, cây cảnh ở hành lang, để ghế đứng tưới nước, hoặc để máy giặt cạnh lan can, trẻ rất dễ trèo lên ghế, máy giặt, té,… rất nguy hiểm. Cần lắp đặt rào chắn lan can, cửa sổ, cất hết các đồ dùng có khả năng leo trèo được ở gần ban công, cửa sổ… để đảm bảo an toàn cho trẻ. - Khi ghi nhận tai nạn, mọi người nên biết được cách sơ cứu cơ bản: cố định nẹp cổ, chân tay và cách di chuyển bệnh an toàn. - Luôn để mắt đến trẻ trong bất cứ trường hợp nào: những gia đình có con nhỏ phải luôn ở bên cạnh con, không thể lơ đễnh để con chơi một mình. (ThS-BS Nguyễn Trần Nam, điều phối chính ekip cấp cứu bệnh nhi BV Nhi đồng Thành phố HCM)