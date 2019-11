Bến Tre đã ngưng dùng thuốc gây tê từ sau sự cố chết người

(PLO)- Từng xảy ra sự cố chết người do sốc thuốc gây tê Bupivacaine Wpw Spinal 0,5% heavy do Ba Lan sản xuất, từ đầu năm 2019 ngành y tế tỉnh Bến Tre đã chủ động thay thế bằng loại thuốc khác cùng tên do Pháp sản xuất đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.