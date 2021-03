Bệnh viện Vinmec Central Park nhận chứng chỉ Quốc tế JCI lần 2

Tổ chức đánh giá chất lượng y tế hàng đầu thế giới - JCI vừa công bố Bệnh viện Vinmec Central Park đạt chứng chỉ JCI với số điểm tiệm cận tuyệt đối: Gần 100% về chuẩn mực y tế quốc tế và 9,96/10 trong tuân thủ 1.271 tiêu chí về chất lượng điều trị và an toàn người bệnh. Đây là lần thứ II, Vinmec Central Park đạt chứng chỉ JCI danh giá được công nhận trên toàn cầu này.



Trong đợt tái thẩm định tại Vinmec Central Park quý I-2021, JCI đã sử dụng bộ tiêu chuẩn phiên bản 7 mới nhất, có hiệu lực từ 1-1-2021 và là phiên bản duy nhất tích hợp bộ tiêu chuẩn Hiệp hội Đánh giá bên ngoài về chất lượng trong Chăm sóc Sức khỏe Quốc tế (IEEA) phê duyệt tháng 12-2020. So với các bộ tiêu chuẩn áp dụng trước đó, phiên bản 7 có nhiều tiêu chuẩn khắt khe hơn với các tiêu chí quan trọng như: An toàn Laser, thiết bị cảnh báo đối với người bệnh nguy cơ cao, đánh giá trải nghiệm người bệnh về chất lượng dịch vụ…

Bệnh viện Vinmec Central Park được công nhận đạt chứng chỉ quốc tế JCI lần thứ II về an toàn người bệnh và chất lượng điều trị



Dù bổ sung nhiều tiêu chuẩn mới nhưng kết quả đánh giá của đoàn thẩm định cho thấy Vinmec Central Park đã tiệm cận điểm tuyệt đối ở hầu hết các tiêu chí. Các chuyên gia của JCI đánh giá cao bệnh viện trong việc đảm bảo toàn diện các tiêu chí quốc tế về an toàn người bệnh; ngăn ngừa tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn; tôn trọng và bảo vệ quyền lợi để người bệnh và gia đình an tâm chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, bệnh viện hoàn toàn đáp ứng được các tiêu chuẩn mới, tuân thủ chuẩn mực các tiêu chí an toàn bức xạ quang học, giảm thiểu nguy cơ nhiễm xạ cho nhân viên và khách hàng. Các khoa phòng đều sử dụng thiết bị y tế tân tiến, có chức năng cảnh báo - báo động, giúp phát hiện sớm các nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc và điều trị.

Người bệnh tại Vinmec Central Park được chăm sóc toàn diện từ các nhóm chuyên môn khác nhau giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm sử dụng kháng sinh, tiết kiệm chi phí...



Về trải nghiệm dịch vụ, 100% người bệnh tại Vinmec Central Park được thụ hưởng sự chăm sóc toàn diện từ các nhóm chuyên môn khác nhau (bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên hỗ trợ) thông qua mô hình chăm sóc đội nhóm. Không chỉ đảm bảo chất lượng dịch vụ, mô hình này còn giúp giảm sử dụng kháng sinh, tăng hiệu quả điều trị, tiết kiệm chi phí...cho người bệnh. Trong công tác phòng chống dịch COVID – 19 cũng như khả năng ứng khó bệnh dịch toàn cầu, các chuyên gia JCI cũng đánh giá cao Vinmec Central Park đảm bảo chất lượng và an toàn phòng chống dịch COVID – 19 chuẩn quốc tế.

Vinmec Central Park là một trong những bệnh viện đầu tiên trên thế giới thẩm định thành công phiên bản JCI phiên bản 7. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm 2021, toàn bộ quy trình thẩm định được thực hiện trực tuyến. Vì thế, JCI đánh giá rất cao việc Vinmec Central Park đầu tư hệ thống công nghệ thông tin và thiết bị ghi hình Full HD tại tất cả khu vực trong và ngoài bệnh viện, đáp ứng mọi yêu cầu của các thẩm định viên.

TS. Lê Quốc Sử, GĐ Bệnh viện Vinmec Central Park chia sẻ: “Vinmec Central Park đã đưa JCI từ các quy trình với hơn 1.000 tiêu chuẩn trở thành văn hóa thấm vào từng thành viên, để mỗi người luôn thực sự làm việc trong tinh thần Chất lượng và an toàn của JCI”.

JCI đánh giá cao việc Vinmec Central Park đầu tư hệ thống công nghệ thông tin và thiết bị ghi hình Full HD tại tất cả khu vực bệnh viện, đáp ứng mọi yêu cầu thẩm định



Đánh giá cao những thành công của Vinmec Central Park, TS. Robert Christmas, Trưởng nhóm thẩm định JCI nhận định: “Không chỉ là một bệnh viện đẹp và hiện đại, Vinmec Central Park có tổ chức chuyên nghiệp và phối hợp chặt chẽ tuyệt vời, luôn đặt sự an toàn cho người bệnh và chất lượng là ưu tiên hàng đầu. Tổ chức JCI tự hào đã cùng đồng hành với Vinmec Central Park trong hành trình bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị”.

Bệnh viện Vinmec Central Park đã đạt chứng chỉ JCI lần I vào tháng 6-2017. Với sự kiện Vinmec Central Park đạt JCI lần II này, Vinmec đã trở thành Hệ thống Y tế đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có 2 bệnh viện ở Hà Nội (Vinmec Times City) và TPHCM (Vinmec Central Park) 2 lần đạt “Dấu vàng” JCI.

Cùng với bộ tiêu chuẩn JCI, Hệ thống Y tế Vinmec liên tục cập nhật và thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng quan trọng khác như: Tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện theo 83 tiêu chí của Bộ Y tế; Các tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2012 và Tiêu chuẩn chất lượng theo 169 tiêu chí của Bộ Y tế dành cho labo y tế… Mới đây nhất các labo chẩn đoán khẳng định COVID-19 theo tiêu chuẩn Bộ Y tế của Vinmec đã đạt chuẩn an toàn của WHO phục vụ cộng đồng chống dịch kịp thời.

Các phòng xét nghiệm tại Vinmec tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2012 và Tiêu chuẩn chất lượng theo 169 tiêu chí của Bộ Y tế dành cho labo y tế



Tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn chất lượng không chỉ là điều kiện thuận lợi để Vinmec kết nối và chia sẻ các phương pháp điều trị mới với các tổ chức uy tín trên thế giới mà còn khẳng định cam kết và nỗ lực của Vinmec trong hành trình thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam.