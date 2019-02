Chuyện xúc động ở phòng cấp cứu ngày đầu năm

Hơn 16.000 ca cấp cứu trong năm ngày Tết Theo Sở Y tế TP.HCM, tính từ ngày 28 âm lịch (ngày 3-2) đến mùng 3 Tết nguyên đán Kỷ Hợi (ngày 7-2), tại TP đã có hơn 16.000 ca cấp cứu, trong đó 1.530 ca do tai nạn giao thông, 1.586 ca do tai nạn sinh hoạt, 277 ca tai nạn do đánh nhau và đặc biệt có 21 ca nhập viện do tai nạn pháo nổ.