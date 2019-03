Đột nhập lò mổ heo lậu trong đợt dịch tả heo

Tất cả đều không bảo đảm an toàn thực phẩm Theo ông Đoàn Văn Vui, Phó Trưởng phòng PC49, tất cả heo tại các lò giết mổ lậu trên địa bàn quận Gò Vấp lâu nay đều bị giết mổ trên sàn nhà dơ bẩn, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Chưa hết, heo còn có dấu hiệu tiêm thuốc an thần để dễ vận chuyển, thịt có màu đỏ. Ba tình huống ứng phó dịch tả heo châu Phi UBND TP.HCM ban hành ba tình huống ứng phó bệnh dịch tả heo châu Phi. Nội dung “tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý dứt điểm các hộ kinh doanh giết mổ heo trái phép” nằm trong cả ba tình huống. Ông HUỲNH TẤN PHÁT, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi

và Thú y TP.HCM