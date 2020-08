Hơn 700 người dân Quảng Ngãi rời 'tâm dịch Đà Nẵng' về quê

Ngày 22-8, chuyến xe hỗ trợ đưa công dân Quảng Ngãi về nơi cư trú đã có mặt tại Quảng trường 29 tháng 3, đường 2 tháng 9 (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) vào lúc 7 giờ 30. Đây là những chuyến xe đầu tiên vận chuyển công dân đangk bị ẹt ở Đà Nẵng về quê.



Theo ghi nhận của PLO, tại quảng trường có 29 xe ô tô đã đậu sẵn để giải tỏa hơn 700 công dân Quảng Ngãi bị kẹt lại Đà Nẵng từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở đây vào cuối tháng 7-2020.



Hành khách trên xe chủ yếu là những sinh viên, công nhân, du khách. Trong đó có cả trẻ em và người lớn tuổi. Toàn bộ hành khách phải khai báo y tế và đo thân nhiệt trước khi lên xe.



Bạn Nguyễn Như Quỳnh (sinh viên tại trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng), cho biết cảm thấy hạnh phúc khi sắp được về quê cùng gia đình. “Tình hình dịch đang còn diễn biến phức tạp mà chi phí cho sinh hoạt đã dần cạn kiệt. Thật may mắn khi chính quyền đã tạo điều kiện hỗ trợ chúng em về quê” - Quỳnh chia sẻ.



Mỗi xe sẽ được bố trí 25-30 hành khách (tùy công suất của xe) nhằm đảm bảo giãn cách an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Nếu số lượng hành khách phát sinh, các chuyến xe vẫn đủ chỗ để vận chuyển hết trong ngày.



Trung tá Nguyễn Ngọc Thạnh (Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi), cho hay việc hỗ trợ người dân bị kẹt tại Đà Nẵng về quê đã được chính quyền tỉnh Quảng Ngãi lên phương án từ lâu. “Chúng tôi làm việc với quan điểm nhanh, gọn, phục vụ ân cần để cho người dân có được một chuyến đi trọn vẹn, an toàn” - ông Thạnh nói.



Ngoài các xe hỗ trợ vận chuyển, các đơn vị y tế, lực lượng an ninh cũng túc trực nhằm phòng tránh các rủi ro trong công tác chống dịch.



Các tài xế vận chuyển hành khách trước đó cũng đã được kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.