Khai trương trung tâm tiêm chủng vắcxin hàng đầu miền Bắc

Hàng nghìn người đã đưa con đến tiêm vắcxin 6 trong 1 và các vắc xin khác sau nhiều tháng chờ đợi vì khan hiếm vắc xin.



Khách hàng được chăm sóc chu đáo từ khâu đón tiếp đến quy trình tiêm chủng và theo dõi sau tiêm tại các trung tâm tiêm chủng VNVC



Hài lòng về dịch vụ tiêm chủng an toàn ở VNVC

Chị Trần Lan Anh (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cho biết con nhỏ của chị 4 tháng tuổi mới tiêm được mũi 6 trong 1 đầu tiên tại VNVC Trường Chinh, Hà Nội. Từ nhiều tháng trước, hai vợ chồng chị thay phiên nghỉ phép chạy đôn chạy đáo mấy điểm tiêm dịch vụ tại Thanh Hóa nhưng vẫn chưa đăng ký được vắcxin cho con.

“Tôi cho con tiêm ở VNVC lần này là mũi thứ 3 rồi, mũi đầu là VNVC ngoài Hà Nội, mũi thứ 2 là VNVC Vinh, mũi lần này VNVC Thanh Hóa mở mới đi. Quy trình tiêm chủng ở đây rất chuyên nghiệp từ khâu đón tiếp, khám sàng lọc, tiêm vắcxin và theo dõi sau tiêm. Về đến nhà, các cô ở VNVC còn liên hệ hỏi thăm tình hình sức khỏe của bé”, chị Lan Anh chia sẻ.

Với tổng diện tích hơn 4.000m2, gồm 5 tầng, hơn 60 phòng khám và tiêm, VNVC Thanh Hóa là trung tâm tiêm chủng quy mô hàng đầu khu vực miền Bắc



Theo số liệu thống kê từ trung tâm tiêm chủng VNVC, trong hai tháng 5 và 6 năm 2019, VNVC Hà Nội và VNVC TP. Vinh đón hơn 10.000 phụ huynh xứ Thanh cho trẻ đến đây tiêm chủng các vắcxin khan hiếm như vắcxin cộng hợp 6 trong 1 Hexaxim (Pháp) và Infanrix Hexa (Bỉ), vắcxin phòng bệnh tiêu chảy cấp do Rota Virus của Mỹ và Bỉ, vắcxin phòng các bệnh do phế cầu khuẩn Synflorix, vắcxin cúm mùa mới, vắcxin phòng bệnh Viêm não Nhật Bản…

VNVC Thanh Hóa luôn đủ vắc xin, giá hợp lý

Theo ThS.BS Bùi Ngọc An Pha - Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, để đảm bảo an toàn cao nhất cho trẻ, quy trình tiêm chủng an toàn 5 bước được xây dựng và áp dụng ở tất cả các trung tâm trong hệ thống VNVC khắp cả nước, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Bộ Y tế.

Cạnh đó, VNVC cũng chú trọng đầu tư hệ thống thiết bị, quy trình bảo quản vắcxin đạt chuẩn GSP; thường xuyên mời các chuyên gia từ các bệnh viện lớn tư vấn, đào tạo và mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế về quy trình tiêm chủng an toàn, phương pháp phát hiện, xử trí phản ứng sau tiêm theo đúng hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế.

VNVC có nhiều gói vắcxin trả góp dành cho trẻ em và người lớn, đủ loại vắcxin với giá hợp lý



Bà Nguyễn Thị Đào, Giám đốc VNVC Thanh Hóa chia sẻ, tình trạng khan hiếm vắcxin kéo dài tại Thanh Hóa cũng giống như nhiều địa phương ở Bắc Trung Bộ khiến không ít người dân, đặc biệt là trẻ em bị trì hoãn lịch tiêm chủng. "Chúng tôi đã nỗ lực đưa vào hoạt động sớm VNVC Thanh Hóa nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng rất lớn của người dân nơi đây và khu vực lân cận", bà Đào nói.

Ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cùng các khách mời tham quan kho bảo quản vắc xin tại VNVC Thanh Hóa



Ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa ghi nhận sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, kho lạnh đạt chuẩn, đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, các dịch vụ chăm sóc khách hàng cao cấp cũng như quy trình tiêm chủng an toàn và xử trí các phản ứng sau tiêm của VNVC Thanh Hóa đúng theo quy định của Bộ Y tế.