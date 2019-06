Khốn khổ vì có đến 2 tử cung

BV Từ Dũ (TP.HCM) cho hay nơi đây vừa thực hiện can thiệp phẫu thuật cho hai trường hợp dị tật sinh dục.

Trường hợp thứ nhất là của bệnh nhân LTT (15 tuổi, ngụ Kon Tum) có kinh lần đầu từ tháng 2-2019. Đến tháng 5-2019, T. thấy đau bụng liên tục và ra ít huyết âm đạo. Khi đi khám, bệnh nhân được uống thuốc giảm đau nhưng cơn đau tăng dần nên được chuyến đến BV Từ Dũ.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân NTKN (18 tuổi, ngụ Kiên Giang) có kinh đã được hai năm. Tuy nhiên sáu tháng gần đây bệnh nhân N. lại đau bụng khi hành kinh càng lúc càng nhiều. Khi uống thuốc không làm giảm được cơn đau, bệnh nhân đi khám tại BV Từ Dũ.

Với cả hai trường hợp này, khi siêu âm và chụp MRI đều ghi nhận họ có hai tử cung, một trong hai tử cung chứa khối máu ứ kích thước lớn. Một vách ngăn chạy dọc theo âm đạo rồi dính xiên vào thành âm đạo, chặn đường thoát máu kinh trong tử cung này. Khối máu đó căng tràn ứ vào vòi trứng.



Ca phẫu thuật trường hợp có hai tử cung cho một bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Để giải quyết cơn đau cho bệnh nhân, các bác sĩ (BS) đã tiến hành một cuộc phẫu thuật kép với hai ê kíp: Kíp nội soi ổ bụng thám sát cấu trúc bộ máy sinh dục, khẳng định các chẩn đoán trước mổ, dẫn đường cho ê kíp phụ khoa xác định vị trí thoát máu ứ.

Theo các BS, thông thường người phụ nữ có một tử cung và hai buồng trứng, một cổ tử cung và một âm đạo. Tuy vậy, những rối loạn quá trình phát triển trong bào thai của bé gái khiến bộ máy sinh dục trở nên bất thường, gây các dị tật như không có âm đạo hoặc hai âm đạo, không có tử cung hoặc có hai tử cung, âm đạo có vách ngăn…

Một số phụ nữ còn bị tình trạng chỉ có một quả thận. Với hai trường hợp vừa được phẫu thuật, đường ra kinh nguyệt của một trong hai tử cung bị chặn lại gây nên khối ứ máu to ở tử cung, vòi trứng. Máu ứ này thỉnh thoảng còn bị chẩn đoán nhầm với khối u của buồng trứng.

Đau bụng khi hành kinh ở các bé gái có thể chỉ là các cơn đau tâm lý ở tuổi dậy thì nhưng nó vẫn tiềm ẩn nguy cơ của các bệnh lý như lạc nội mạc tử cung buồng trứng hay vùng chậu, ứ máu kinh do dị tật bẩm sinh hay do màng trinh dày, bít... Do đó các chị em nên đi khám để có can thiệp khi cần thiết.