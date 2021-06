Ngày 10-6, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Long An cho biết Long An vừa ghi nhận ca mắc COVID-19 tại TP Tân An là tài xế xe tải.



Bệnh nhân là anh NHMD (34 tuổi, ngụ xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, tỉnh Long An).



Trước đó vào sáng ngày 8-6, anh D. đến công ty NK ở Khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương) lấy xe tải và chất hàng hóa lên xe. Sau đó anh lái xe đi giao hàng cho công ty ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, TPHCM.





Ngành y tế tỉnh Long An tập trung công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: PV

Anh D. đến công ty lúc 10 giờ 30 và giao hàng cho thủ kho tên MTT (hiện anh T. đã được cách ly tập trung do tiếp xúc với trường hợp F0 cùng công ty).

Khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, sau khi giao hàng xong, anh D. chạy xe về công ty NK cất xe tải rồi lấy xe máy chạy về nhà ở xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An.



Đến khoảng 14 giờ ngày 9-6, sau khi nghe công ty báo anh T. đã được đưa đi cách ly tập trung, anh D. đến Trạm Y tế Lợi Bình Nhơn khai báo và được lấy mẫu xét nghiệm.



Test nhanh và PCR cho kết quả anh D. dương tính với SARS-CoV-2. Anh D. hiện đang được cách ly điều trị tại khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Qua điều tra truy vết, cơ quan chức năng đã xác định 11 trường hợp F1, 26 trường hợp F2, các F3 hiện đang được truy vết.



Ngành chức năng tỉnh Long An đã phun khử khuẩn các khu vực liên quan, phong tỏa khu vực nhà anh D ở tại xã Bình Nhơn với 34 hộ (125 nhân khẩu). Cạnh đó, đưa 11 trường hợp F1 đi cách ly tập trung tại khu cách ly Trần Anh – Đức Hòa và đang chờ kết quả xét nghiệm COVID-19.