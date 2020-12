Lột bỏ “mặt quỷ”, tiếp tục tái tạo gương mặt mới cho anh Mến

Sáng 26-12, TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện (BV) Thẩm mỹ JW Hàn Quốc (TP.HCM), cho biết anh Lê Văn Mến (35 tuổi, ở An Giang) đã có gương mặt hoàn toàn mới sau cuộc đại phẫu thuật lần ba.

Trong quá trình phẫu thuật, các BS phải thay dao mổ liên tục vì vùng da mặt, cổ của anh Mến xơ cứng. Chưa hết, toàn bộ cấu trúc cơ vùng mặt của anh Mến gần như mất hết, cơ mút bị tiêu huỷ hoàn toàn. Cơ, dây thần kinh, tuyến nước bọt lẫn lộn và trộn lẫn trong máu nên BS gặp không ít khó khăn trong quá trình bóc tách.



Anh Mến gặp nhiều khó khăn trong ăn uống do gương mặt chảy xệ. Ảnh: BVCC

Đầu tiên, các BS rạch một đường dài 40 cm từ thái dương bên phải dọc theo má phải. Tiếp theo, các BS di chuyển vết dao theo bờ viền môi đến tận thái dương trái nhằm chuyển một phần vạt cơ thái dương vào vùng má để lấp đầy vùng cơ mặt bị tiêu hủy trước đó, đồng thời cắt bỏ phần da dư thừa vùng mặt. Điều này giúp cấu trúc gương mặt của anh Mến được nâng lên đáng kể.

Sau khi hoàn tất công đoạn tái tạo vùng cơ, các BS tiếp tục tạo hình vùng môi trên và thu gọn thêm 3-4 cm khối chảy xệ, to phình ở vùng má hai bên.



Ca mổ kéo dài liên tục trong 10 tiềng đồng hồ

TS - BS Nguyễn Phan Tú Dung, người phụ trách chính ca mổ tâm sự: "Lần đầu tiên ca mổ 10 tiếng, mà hơn 6 tiếng bệnh nhân ở tư thế gần như ngồi để tiến hành phẫu thuật.

Một phương pháp phẫu thuật quá cực cho bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê và các bác sĩ khác.

Tuy nhiên, chỉ có để bệnh nhân ở tư thế này thì bác sĩ mới đánh giá cơ mặt, mô chảy xệ chính xác nhất và chuẩn xác từng đường dao mổ để mang lại kết quả thẩm mỹ tốt nhất. Đêm muộn, trước khi ra về tôi đến phòng hồi sức thăm Mến, dù vẫn còn đau sau ca phẫu thuật kéo dài 10 tiếng nhưng em vẫn hồ hởi với câu nói quen thuộc sau mỗi lần tỉnh giấc sau ca mổ kéo dài: “Con cám ơn bác sĩ, con đói bụng !” Nghe Mến nói, sao mà hạnh phúc đến thế, bao nhiêu cảm giác mệt nhọc dường như tan biến…".



Các bác sĩ chúc mừng sau đợt phẫu thuật tái tạo gương mặt anh Mến lần thứ ba thành công. Ảnh: BVCC

TS-BS Tú Dung trải lòng: “Tháng 5-2020, anh Mến tìm đến BV Thẩm mỹ JW Hàn Quốc trong bộ mặt không ai dám nhìn. Từ đó, chúng tôi luôn đau đáu và để tâm tới căn bệnh đã đeo bám anh Mến suốt 15 năm qua.

Để tìm ra nguyên nhân và điều trị hội chứng Melkersson Rosenthal Syndrome (MRS), cùng sự kết hợp phẫu thuật tái tạo gương mặt biến dạng của anh Mến, chúng tôi gần như theo dõi sát sao tình trạng của anh mỗi ngày. Giờ đây, anh Mến đã thay đổi nhiều thứ. Không chỉ dễ dàng hơn trong việc ngủ nằm, ăn uống, tinh thần thoải mái, vui vẻ, anh Mến còn có gương mặt dễ nhìn để đón chào một mùa xuân Tân Sửu sắp tới”.



Anh Lê Văn Mến (35 tuổi, quê An Giang), được BV Thẩm mỹ JW Hàn Quốc tiếp nhận trong tình trạng khuôn mặt biến dạng và chảy xệ nửa mặt dưới, mắt bị lật mí, cơ mặt liệt hoàn toàn. Mặc dù chạy chữa suốt 15 năm nhưng khối u trên mặt anh chẳng những không hết mà còn gây biến dạng nặng hơn. Suốt thời gian dài, anh Mến phải ngủ trong tư thế ngồi, đôi mắt luôn đỏ ngầu.

Sau đó, BV gửi mẫu bệnh phẩm anh Mến ra nước ngoài xét nghiệm và kết hợp nhiều BS đầu ngành các nước phân tích mấu chốt căn bệnh để tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng, anh Mến chẩn đoán mắc hội chứng MRS khiến anh không thể ăn uống cũng như ngủ nằm. Đây là một hội chứng da-thần kinh hiếm gặp với tam chứng kinh điển là phù mặt tái diễn, liệt mặt và nứt lưỡi.

Căn bệnh của anh Mến được các BS trong và ngoài nước xây dựng thành công trình nghiên cứu Biến dạng khuôn mặt nghiêm trọng và rối loạn chức năng đa cơ quan ở một bệnh nhân mắc hội chứng Melkersson Rosenthal Syndrome 15 năm không được chẩn đoán. Công trình này đoạt giải Á quân tại Hội nghị Nội khoa DO toàn quốc Hoa Kỳ do hiệp hội ACOI (American College of Osteopathic Internists) công bố.

Công trình nghiên cứu vừa được Hội đồng chuyên môn Giải thưởng “Thành tựu y khoa Việt Nam” chọn đề cử thành tựu y khoa ấn tượng năm 2020.