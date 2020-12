Món quà vô giá dành cho con trai chiến sĩ nhà giàn DK1

“Em bị vảy nến từ nhỏ, căn bệnh khiến em tự ti, mặc cảm vì luôn bị tróc da, chảy dịch, mùi hôi khó chịu. Từ nhỏ đến khi vào ĐH, chỉ ai thân thiết và cảm thông mới tới gần em” - Nguyễn Xuân An (22 tuổi, Bà Rịa-Vũng Tàu) chia sẻ với báo chí sáng 18-12. An hiện là sinh viên Khoa dược Trường ĐH Nguyễn Tất Thành TP.HCM.



Cánh tay An đã trở lại bình thường sau thời gian điều trị vảy nến

tại BV Da liễu TP.HCM. Ảnh: TRẦN NGỌC

Mẹ An kể chồng chị công tác tại nhà giàn DK1 thuộc Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân đến nay đã 27 năm, còn chị là bảo mẫu một trường tiểu học. Chị tâm sự: “Khi mới sinh An đã bị bệnh vảy nến. Đến năm lớp 7 thì bệnh ngày càng nặng khiến An hay khép mình, không muốn giao tiếp với ai. Hết giờ học về nhà, thui thủi một mình”.



Thương con, chị đưa An đến nhiều bệnh viện (BV), ra cả Hà Nội. Điều trị cả năm không khỏi nên cứ nghe thầy ở đâu mát tay là chị đưa con đến. Chữa trị hoài mà bệnh không hết, đã có lúc An muốn buông xuôi…

Nói về câu chuyện của An, bà Bùi Thị Lan Anh, Phòng công tác xã hội BV Da liễu TP.HCM, kể lại: “Tháng 10-2019, trong chuyến trao học bổng cho con chiến sĩ đang công tác tại nhà giàn DK1, đoàn công tác BV Da liễu TP.HCM tổ chức buổi nói chuyện về các bệnh thường gặp liên quan tới da ở nam giới và nhận được thông tin về An”.

Sau đó, BV Da liễu TP.HCM đã đề nghị gia đình đưa An đến BV điều trị miễn phí. Điều trị vảy nến không thể tính ngày tính tháng mà phải kéo dài nhiều năm, thậm chí cả đời với chi phí không nhỏ. Để có tiền chữa trị cho An, BV kêu gọi sự đóng góp của toàn bộ nhân viên được 144 triệu đồng.

BS Vũ Thị Phương Thảo, Phó Trưởng Phòng kế hoạch - tổng hợp BV Da liễu TP.HCM, cho biết An vào BV điều trị đã được một năm. Đến nay thương tổn ngoài da không còn xuất hiện, An đã tự tin hơn ở nơi đông người. “Tuy nhiên, vảy nến là bệnh viêm da mạn tính nên phải điều trị lâu dài, chi phí nhiều. Hiện BV đang kêu gọi các mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ” - BS Thảo chia sẻ.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Chủ nhiệm chính trị Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân, chia sẻ do cha An đang bận làm nhiệm vụ nên không thể đến BV Da liễu TP.HCM để cám ơn mọi người. “Thay mặt cha cháu An, tôi ghi nhận tấm lòng của tất cả nhân viên y tế BV vì đã dồn sức trị bệnh cho cháu. Khi trở lại nhà giàn DK1, tôi sẽ nói với cha cháu An rằng anh hãy yên tâm làm nhiệm vụ ngoài hải đảo bởi con anh trong đất liền đã có nhiều người cùng lo” - Đại tá An nói.

Mọi sự đóng góp cho Nguyễn Xuân An xin liên hệ Phòng công tác xã hội BV Da liễu TP.HCM, điện thoại: 02839308131.