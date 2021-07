Trưa 14-7, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 3 ca tử vong do COVID-19 số 133, 134 và 135.



Ca tử vong số 133 là BN21842, nữ 87 tuổi, địa chỉ tại quận 8, TP.HCM. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, lão suy.

Ngày 4-7, bệnh nhân xét nghiệm SARS-CoV-2 kết quả dương tính, được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM điều trị. 3 giờ 30 phút ngày 10-7 bệnh nhân tử vong với chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 trên bệnh nhân tăng huyết áp, lão suy.

Ca tử vong số 134 là BN27272, nam 67 tuổi, địa chỉ tại huyện Bình Chánh, TP.HCM. Bệnh nhân có tiền sử tai biến mạch máu não cũ; viêm khớp mạn tính thường phải điều trị tại cơ sở y tế.

Bệnh nhân sống cùng con trai bị COVID-19. Từ ngày 17-6 đến 27-6 bệnh nhân sốt cao, ho đờm, khó thở tăng dần, được cách ly điều trị tại Trung tâm y tế huyện Bình Chánh và được xét nghiệm SARS-CoV-2 kết quả dương tính. Ngày 27-6, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.

Ngày 10-7 bệnh nhân tử vong với chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng da do Trichosporon asahii, viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2, suy đa cơ quan trên bệnh nhân tai biến mạch máu não cũ, viêm khớp mạn tính.

Ca tử vong số 135 là BN16223, nữ 83 tuổi, địa chỉ tại quận Bình Thạnh, TP.HCM. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, sa sút trí tuệ tuổi già, tai biến mạch máu não cũ, mở thông dạ dày qua da. Ngày 29-6 bệnh nhân xuất hiện sốt, ho nhập viện Bệnh viện Bình Thạnh, xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính và được chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.

Ngày 12-7 bệnh nhân tử vong với chẩn đoán sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 trên bệnh nhân tăng huyết áp, lão suy, nhồi máu cơ tim cũ.