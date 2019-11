Thứ trưởng Bộ Y tế: Vụ sản phụ tử vong là rất nghiêm trọng!

Liên quan đến vụ một sản phụ tử vong, một nguy kịch sau khi mổ sinh nghi do thuốc gây tê, trưa 21-11, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đến Đà Nẵng chia buồn với gia đình nạn nhân đã tử vong, thăm hỏi động viên sản phụ đang điều trị tại Bệnh viện (BV) Đà Nẵng.

Thứ trưởng Sơn nhận định sự cố y khoa xảy ra tại BV Phụ nữ TP Đà Nẵng là rất nghiêm trọng, đồng thời cũng mong bệnh nhân và gia đình thông cảm, chia sẻ với ngành y tế.



Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thăm hỏi tình hình sức khỏe sản phụ đang điều trị tại BV Đà Nẵng.

Trao đổi với báo chí, ông Sơn cho biết nguyên nhân vụ việc hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, có một số yếu tố nghi ngờ là do thuốc gây tê Bupivacain WPW spinal 0,5 Heavy.

"Trước khi có kết luận rõ ràng đối với loại thuốc này thì chúng ta phải phân tích về độ an toàn, có độc chất hay tạp chất trong thuốc không. Sở Y tế TP Đà Nẵng đã niêm phong 120 lọ thuốc gây tê còn lại và gửi mẫu ra Viện Kiểm nghiệm Trung ương. Bộ Y tế cũng đã yêu cầu đơn vị này làm các xét nghiệm, sớm có kết quả để phục vụ cho công tác thẩm định, đánh giá của hội đồng chuyên môn về nguyên nhân tử vong" - ông Sơn nói.

Theo Thứ trưởng Sơn, một số BV lớn như BV Sản C, BV Hùng Vương, BV Từ Dũ ở TP.HCM cũng đang sử dụng thuốc Bupivacain WPW spinal 0,5 Heavy. "Chúng tôi nghĩ nếu mà quy kết do thuốc thì phải có chứng cứ khoa học, đánh giá về độ an toàn của thuốc. Mẫu thuốc đã gửi đi kiểm nghiệm, khoảng một tuần là có kết quả. Còn đánh giá về tạp chất trong thuốc thì cũng đang yêu cầu phía công ty cung cấp chất chuẩn, dựa vào đó sẽ biết thuốc có tạp chất hay không. Việc này sớm nhất cũng phải mất 1-2 tháng" - ông Sơn nói.

Trả lời câu hỏi trước đó những vụ tai biến tương tự đã từng xảy ra và Sở Y tế Cần Thơ đã có công văn thay thuốc Bupivacain WPW spinal 0,5 Heavy. Vậy Bộ đã có kết luận nào liên quan đến việc sử dụng thuốc này hay chưa? Thứ trưởng cho biết: "Tôi cũng mới nắm được dữ liệu này từ sáng nay thông qua báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng. Tôi đã quyết định đi thẳng vào Đà Nẵng luôn. Khi về tôi sẽ yêu cầu các cục, vụ có liên quan báo cáo".

"Tôi cũng phải kiểm tra lại vì chưa nắm được những khuyến cáo về phía ngành y tế. Dĩ nhiên, việc khuyến cáo sử dụng một loại thuốc hay ngưng sử dụng một loại thuốc rất ảnh hưởng đến công tác điều trị, đặc biệt là công tác mua sắm. Chúng tôi sẽ tổng hợp lại tất cả các tài liệu và sẽ có phản ứng kịp thời nhất" - ông nói thêm.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho biết sở đã chỉ đạo BV Đà Nẵng tập trung hết sức lực, nguồn lực để cứu sống sản phụ nguy kịch. Tính đến hôm nay, sản phụ đã tạm thời ổn định.



Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, thông tin thêm về vụ việc. Ảnh: TA

Bà Yến cho hay ngay khi nắm được thông tin, sở đã yêu cầu BV Phụ nữ TP niêm phong phòng mổ và số thuốc còn lại, đồng thời lấy mẫu gửi đi kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Sở cũng đề nghị các cơ sở y tế đang sử dụng thuốc này trên địa bàn TP tạm ngưng sử dụng, chờ kết quả.

"Khi có sự cố xảy ra, chúng tôi đã cho niêm phong toàn bộ 120 ống còn lại. Muốn biết số đó có quá hạn hay không thì phải mở niêm phong, kiểm tra lại. Hiện chúng tôi chưa nghe báo cáo về việc thuốc hết hạn sử dụng. Về nguyên tắc, tình huống đó rất khó xảy ra" - bà Yến cho hay.

Giám đốc Sở Y tế cũng cho biết giờ phút này, theo báo cáo của Phòng Nghiệp vụ dược (Sở Y tế), quy trình mua, sử dụng thuốc là đảm bảo quy định. "Trong thời gian từ giờ đến khi có kết quả, các BV sẽ tìm các thuốc thay thế. Vì thuốc gây tê này đấu thầu là của Pháp, do đứt hàng nên từ tháng 5 các đơn vị đều sử dụng thuốc của Ba Lan. Chúng tôi sẽ làm việc với các hãng để tìm các thuốc khác thay thế kịp thời" - bà Yến nói.