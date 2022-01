Tối 20-1, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 16.715 ca COVID-19 mới, trong đó 78 ca nhập cảnh, 16.637 ca ghi nhận trong nước.



Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.884), Đà Nẵng (983), Hải Phòng (722), Bến Tre (614), Khánh Hòa (579), Hưng Yên (565), Bình Định (521), Quảng Ngãi (513), Thanh Hóa (497), Bình Phước (462), Quảng Ninh (389), Bắc Giang (386), Bắc Ninh (373), Cà Mau (361), Trà Vinh (332), Quảng Nam (288), Thừa Thiên Huế (285), Nam Định (283).

Tiếp đó, Hải Dương (280), Vĩnh Phúc (270), Vĩnh Long (269), Nghệ An (245), TP.HCM (245), Tây Ninh (239), Thái Nguyên (235), Lâm Đồng (231), Hòa Bình (218), Bà Rịa - Vũng Tàu (154), Đắk Lắk (153), Tuyên Quang (153), Lạng Sơn (143), Gia Lai (143), Quảng Trị (142), Phú Thọ (139), Bình Thuận (138), Ninh Bình (138), Thái Bình (137), Bạc Liêu (135), Quảng Bình (132).

Kon Tum (119), Yên Bái (103), Lào Cai (103), Phú Yên (101), Hà Giang (101), Hà Nam (98), Đắk Nông (98), Điện Biên (98), Sơn La (98), Hậu Giang (90), Đồng Tháp (80), Kiên Giang (77), Đồng Nai (65), Bình Dương (61), Hà Tĩnh (55), An Giang (51), Cần Thơ (47), Long An (38), Cao Bằng (38), Tiền Giang (37), Lai Châu (36), Sóc Trăng (33), Ninh Thuận (29), Bắc Kạn (5).

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 108 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại Hà Nội (1), Quảng Nam (27), TP.HCM (68), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (3), Khánh Hòa (2), Long An (1), Quảng Ninh (2).

Về tình hình điều trị, trong ngày 20-1 còn gần 5.000 bệnh nhân nặng đang điều trị. Hơn 5.736 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Từ 17h30 ngày 19-1 đến 17h30 ngày 20-1 ghi nhận 152 ca tử vong tại:

Tại TP.HCM (13) trong đó có 2 ca từ các tỉnh chuyển đến: Long An (1), Tiền Giang (1).

Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Tháp (12), Vĩnh Long (12), Kiên Giang (12), Sóc Trăng (9), Tiền Giang (9), Hậu Giang (9), Tây Ninh (6), An Giang (6), Bến Tre (6), Bình Dương (5), Long An (5), Cần Thơ (5), Bạc Liêu (5), Bình Phước (4), Đồng Nai (4), Hòa Bình (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Bình Thuận (3), Bắc Ninh (3), Hà Giang (3), Bình Định (3), Khánh Hòa (2), Cà Mau (2), Điện Biên (1), Nghệ An (1), Đà Nẵng (1), Phú Yên (1), Đắk Lắk (1), Lâm Đồng (1).

Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng, Bộ Y tế đã chỉ đạo CDC TP.HCM, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Cục Hàng không, Hãng bay và các bên liên quan xác minh, truy vết, lập danh sách hành khách trên chuyến bay nêu trên, thông tin cho các địa phương để kịp thời giám sát, quản lý.