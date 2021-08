Ngày 25-8, Trung tâm H.O.P.E, đặt tại Trường mầm non Họa Mi 2, số 11 Lý Thường Kiệt, phường 12, quận 5, TP.HCM do Bệnh viện Hùng Vương thành lập chính thức đi vào hoạt động. Trung tâm ra đời với mục đích hỗ trợ các bé có mẹ bị nhiễm COVID-19 về cả vật chất và tinh thần trong giai đoạn chưa được gia đình đón về.



PGS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương phụ trách trực tiếp Trung tâm.

Theo BS Tuyết, từ tháng 4-2021 đến nay, Bệnh viện Hùng Vương đã tiếp nhận gần 1.000 thai phụ, trong đó khoảng 500 trẻ có mẹ nhiễm COVID-19 được sinh tại bệnh viện.



Bệnh viện Hùng Vương đang chăm sóc 130 trẻ có mẹ nhiễm COVID-19

Mặc dù tỉ lệ trẻ nhiễm COVID-19 lây từ mẹ rất thấp, chỉ dưới 1%, nhưng khi mẹ mắc COVID-19 phải cách ly theo quy định gây khó khăn trong việc chăm sóc trẻ.

Thực tế, Bệnh viện Hùng Vương đang chăm sóc 130 trẻ có mẹ nhiễm COVID-19 với hơn 50 bé có đủ điều kiện xuất viện, nhưng chưa có người thân đến đón. Thậm chí có trẻ gần đầy tháng nhưng vẫn chưa được về với vòng tay yêu thương của gia đình.

Đứng trước thực trạng quá tải trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hùng Vương đã nhận được sự chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, PCT UBND TP.HCM Phan Thị Thắng thành lập Trung tâm H.O.P.E. Trong vòng 1 tuần cùng với sự chung tay của UBND Quận 5, Trường mầm non Họa Mi 2 và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, Bệnh viện Hùng Vương đã đưa hàng chục bé về trung tâm để chăm sóc.

Tại đây sẽ có những bảo mẫu được tập huấn chăm sóc trẻ sơ sinh, tổ chức thăm khám hàng ngày, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cấp cứu khi cần. Đặc biệt công tác giao nhận trẻ cho người thân cũng đã được xây dựng quy trình chặt chẽ để đảm bảo tránh nhầm lẫn và an toàn cho trẻ.

“Trung tâm H.O.P.E mong muốn được đồng hành với các bé có mẹ nhiễm COVID-19, có được sự chăm sóc chu đáo nhất trong những tuần đầu sau sinh mà không có mẹ và gia đình ở bên” - BS Tuyết nhấn mạnh.

Tại lễ khánh thành Trung tâm H.O.P.E, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn bày tỏ, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 hơn 3 tháng tại TP.HCM đã trải qua rất nhiều thăng trầm, có niềm vui và cả nỗi đau rất lớn.

“Đến thăm Trung tâm H.O.P.E, chúng tôi rất xúc động khi nhìn thấy hình ảnh các cháu bé đang được chăm sóc rất tốt, tận tình. Đại diện cho Bộ Y tế, những người tham gia công cuộc phòng chống COVID-19 của Thành phố tôi trân trọng cảm ơn lãnh đạo UBND TP.HCM, Sở Y tế đã bố trí được cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho Bệnh viện Hùng Vương có thể thành lập được Trung tâm này.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng hy vọng TP.HCM và các tỉnh lân cận ở phía Nam trong thời điểm dịch COVID-19 sẽ tăng cường nhiều biện pháp để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các bé sơ sinh, đặc biệt là các trẻ có mẹ nhiễm bệnh.

“Với tên gọi H.O.P.E (Have Only Positive Expectation) chúng tôi cũng thể hiện niềm mong muốn, hi vọng của cả đất nước vào thế hệ chào đời trong mùa dịch COVID-19 này”, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh.

Hiện Trung tâm H.O.P.E đang có 25 bảo mẫu là các tình nguyện viên, do đó cần thêm người để hỗ trợ. Dự kiến những ngày tới, sẽ có thêm vài chục bé sơ sinh, sức khỏe ổn định được chuyển về Trung tâm để chăm sóc trong lúc đợi gia đình đón về.