Chiều 18-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết theo chỉ đạo của Sở Y tế TP, trẻ dưới 16 tuổi mắc COVID-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà thì hướng dẫn cho cách ly tại nhà.



Một trẻ được lấy mẫu để xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: TRẦN NGỌC

Trong trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà, gia đình liên hệ chuyển đến Bệnh viện (BV) dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 4 (do BV Nhi Đồng Thành phố phụ trách), BV dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 11 (do BV Nhi đồng 2 phụ trách) và BV dã chiến Củ Chi (do BV Nhi đồng 1 phụ trách).



Riêng trẻ dưới 16 tuổi mắc COVID-19 có diễn tiến nặng sẽ được chuyển đến BV Nhi đồng TP hoặc BV Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Theo HCDC, tính đến sáng 16-8, TP.HCM có 2.090 trẻ dưới 16 tuổi mắc COVID-19 đang được điều trị tại các BV trên địa bàn TP, đa phần không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.