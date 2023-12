Theo The Times of India, tiêu thụ soda hàng ngày có thể ảnh hưởng đến cơ thể bạn theo những cách mà bạn không thể tưởng tượng được. Từ việc tăng lượng đường tiêu thụ đến tác hại tiềm ẩn do các chất phụ gia nhân tạo gây ra. Dưới đây là những tác hại của việc tiêu thụ soda hàng ngày.

Có thể dẫn đến tăng cân

Một trong những hậu quả phổ biến nhất của việc tiêu thụ soda hàng ngày là tăng cân. Hầu hết các loại nước ngọt có ga đều chứa nhiều xi-rô ngô có hàm lượng đường cao hoặc các loại đường khác, góp phần tạo ra lượng calo dư thừa mà không mang lại bất kỳ giá trị dinh dưỡng nào.

Tiêu thụ soda hàng ngày có thể ảnh hưởng đến cơ thể bạn theo những cách mà bạn không thể tưởng tượng được. Ảnh: Pexels

Việc nạp thường xuyên lượng calo rỗng này có thể dẫn đến mất cân bằng trong tiêu thụ và chi tiêu năng lượng, cuối cùng dẫn đến tăng cân và tăng nguy cơ béo phì. Ngược lại, béo phì có liên quan đến một loạt các vấn đề sức khỏe, bao gồm tiểu đường, bệnh tim và các vấn đề về khớp.

Có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Hàm lượng đường cao trong soda có thể dẫn đến kháng insulin, yếu tố chính gây ra bệnh tiểu đường loại 2. Thường xuyên tiêu thụ đồ uống có đường có thể lấn át phản ứng insulin của cơ thể, dẫn đến lượng đường trong máu tăng cao. Theo thời gian, điều này có thể góp phần vào sự khởi phát của bệnh tiểu đường, một tình trạng mãn tính có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Có thể làm hỏng răng của bạn

Soda có tính axit và nhiều đường, một sự kết hợp có hại cho sức khỏe răng miệng. Axit làm mòn men răng, khiến răng dễ bị sâu và sâu răng. Ngoài ra, đường trong soda còn tạo môi trường sinh sản cho vi khuẩn trong miệng, góp phần gây ra các vấn đề sức khỏe răng miệng như viêm nướu và bệnh nha chu.

Có thể làm suy yếu xương​

Một số nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa việc tiêu thụ quá nhiều soda và sức khỏe xương bị tổn hại. Axit photphoric trong nhiều loại nước ngọt có thể cản trở sự hấp thụ canxi trong cơ thể, có khả năng dẫn đến xương yếu hơn và tăng nguy cơ loãng xương theo thời gian.

Có thể ảnh hưởng đến hệ thống tim mạch​

Hàm lượng đường cao trong soda có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Ăn quá nhiều đường có liên quan đến tăng huyết áp, viêm nhiễm và lượng lipid bất thường - tất cả các yếu tố góp phần gây ra các vấn đề liên quan đến tim.

Có thể ảnh hưởng đến chức năng gan​

Gan đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa đường. Lượng đường quá mức được tìm thấy trong soda có thể khiến gan bị quá tải và dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). NAFLD được đặc trưng bởi sự tích tụ chất béo trong gan và có thể tiến triển thành tình trạng gan nghiêm trọng hơn nếu không được điều trị.

NHẬT LINH