Agribank duy trì vị thế dẫn đầu hoạt động kinh doanh đối ngoại

Năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, kinh tế vĩ mô ổn định, vững chắc, tốc độ GDP tăng 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra và thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới.



Đây cũng là năm ghi dấu sự tăng tốc và bứt phá của Agribank trong giai đoạn tái cơ cấu 2016- 2020, hoạt động kinh doanh của Agribank tiếp tục tăng trưởng. Các chỉ số về hiệu quả kinh doanh tăng cao. Hoàn thành vượt mức kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận. Agribank tự tin tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong hoạt động kinh doanh đối ngoại.

Đi đầu trong phát triển sản phẩm dịch vụ

Chủ động, tích cực làm việc các ngân hàng nước ngoài, Agribank không ngừng nghiên cứu và cải thiện các sản phẩm dịch vụ, theo đó, một số sản phẩm thanh toán quốc tế của Agribank có tính năng vượt trội so với các ngân hàng khác như: thanh toán biên giới Việt - Lào qua CBPS, thanh toán biên giới Việt - Trung, dịch vụ chuyển tiền đa tệ, chuyển tiền Campuchia - Việt Nam qua kênh KO, sản phẩm UPAS L/C (thư tín dụng trả chậm có điều khoản thanh toán trả ngay) trong đó phát triển sản phẩm UPAS L/C với Deutsche Bank, Cobank, DBS Singapore...

Đặc biệt, để phục vụ nhu cầu chuyển nhận tiền kiều hối từ khắp các quốc gia trên thế giới về Việt Nam, Agribank đã phát triển và cung cấp hệ thống thanh toán kiều hối tập trung (ARS) thống nhất, có khả năng tích hợp cao với các hệ thống, quy trình nghiệp vụ thanh toán quốc tế chuẩn trên thị trường nhằm cung ứng dịch vụ chuyển nhận tiền kiều hối nhiều tiện ích cho khách hàng của mình. Hệ thống/dịch vụ ARS của Agribank đã đạt Danh hiệu Sao Khuê 2019 cho dịch vụ, hệ thống Công nghệ thông tin xuất sắc trong lĩnh vực ngân hàng. Agribank hiện cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế (TTQT) tới 164 quốc gia, trải rộng khắp năm châu lục, với mạng lưới ngân hàng đại lý 86 quốc gia và vùng lãnh thổ, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu của khách hàng.

Đại diện Agribank nhận giải tại lễ công bố và trao danh hiệu Sao Khuê 2019.



Đến 31-12-2019, Agribank đang duy trì và sử dụng hiệu quả 40 sản phẩm dịch vụ từ các ngân hàng đại lý góp phần hỗ trợ chi nhánh nguồn sản phẩm dịch vụ đa dạng, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, tăng thu phí dịch vụ. Do đó, hoạt động TTQT của Agribank trong năm 2019 phát triển ổn định, thu phí TTQT toàn hệ thống đạt 297,2 tỷ VND, tăng 6,76% so với năm ngoái; đặc biệt hoạt động thanh toán thương mại biên giới (TTBG) của Agribank tăng trưởng đáng kể; doanh số xuất, nhập khẩu TTBG năm 2019 tăng 37% so với năm ngoái, duy trì ưu thế cạnh tranh so với các ngân hàng thương mại khác tại khu vực biên giới.

Tích cực, chủ động làm việc với các Nhà tài trợ quốc tế

Năm 2019 tiếp tục đánh dấu sự nỗ lực của Agribank trong việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hoạt động đối ngoại để nâng cao vị thế và uy tín thương hiệu theo hướng NHTM hiện đại. Agribank tham dự Hội nghị song phương giữa NHNN Việt Nam và Ngân hàng Quốc gia Campuchia, Hội nghị song phương giữa NHNN Việt Nam và Ngân hàng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (NHCHDCND); tham gia điều hành hội nghị về kết quả đầu tư trồng cây cao su tại Campuchia…

Đến nay, Agribank đã triển khai 25 dự án tín dụng quốc tế thông qua Chính phủ với tổng giá trị hơn 11.500 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn dự án đến 31-12-2019 đạt 6.512,4 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay từ nguồn vốn dự án đạt 5.788,9 tỷ đồng.

Đại diện Agribank tham gia diễn đàn kinh doanh Hội đồng Ngân hàng hợp tác kinh tế quốc tế (IBEC) với chủ đề “Tăng cường hợp tác thương mại giữa Việt Nam và khu vực Trung-Đông Âu và Á-Âu”.



Mở rộng tìm kiếm đối tác, tăng cường uy tín

Năm 2019, Agribank đã thực hiện thành công chương trình hỗ trợ xuất nhập khẩu nông sản của Bộ Nông nghiệp Mỹ thông qua chương trình GSM-102 của Ngân hàng Cobank.

Thực hiện đàm phán với Woori Bank và Kookmin Bank về giảm phí chuyển tiền đối với tài khoản Nostro đồng KRW, triển khai thanh toán trực tiếp ngoại tệ đồng KRW qua tài khoản Nostro đồng KRW của Agribank tại Woori Bank và Kookmin Hàn Quốc và đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, hỗ trợ các chi nhánh chủ động và thuận lợi hơn trong giao dịch với khách hàng; góp phần tăng doanh số thanh toán KRW đáng kể so với doanh số chuyển tiền đa tệ các năm trước.

Tại thị trường Nhật Bản, Agribank đã hoàn thành phương án nhằm tăng cường giao dịch bằng Yên Nhật để thúc đẩy thanh toán song phương và thu hút đối tác Nhật Bản; đàm phán với các ngân hàng Nhật Bản giữ tài khoản Nostro đồng JPY về việc giảm phí chuyển tiền.

Hiện nay Agribank đang triển khai 43 thỏa thuận, biên bản ghi nhớ về hợp tác toàn diện, tài trợ thương mại, sản phẩm dịch vụ, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ phí với các định chế tài chính trong nước và đối tác nước ngoài.