Giá USD tuột dốc không phanh

Chốt phiên cuối tuần này giá USD tại Ngân hàng Vietcombank đứng ở mức 23.160-23.370 VND/USD, trong khi đó ngày 24-4, giá đồng bạc xanh tại ngân hàng này niêm yết ở mức 23.370-23.580 VND/USD. Như vậy, chỉ trong vòng một tháng qua, giá USD đã “bốc hơi” tới 210 đồng.



Tương tự, tại Ngân hàng Eximbank, cuối tuần này giá USD được niêm yết ở mức 23.210-23.390 VND/USD, cũng giảm tới 160 đồng/đôla so với một tháng trước.

Tại Techcombank, giá USD giao dịch trong phiên cuối tuần qua được niêm yết ở mức 23.200-23.400 VND/USD, cũng giảm tới hơn 170 đồng so với một tháng qua.

Tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cuối tuần ở 23.242 VND/USD, giảm 21 đồng so với cuối tuần trước và giảm 30 đồng so với một tháng trước đây.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch là 23.300-23.340 VND/USD, giảm khoảng 40 đồng/đôla so với phiên trước đó và giảm sâu khoảng 230-260 đồng/USD so với một tháng trước.

Trong khi đó chỉ số US Dollar Index (phản ánh sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác) đứng ở mức 99,800 (tăng 0,40%). Đồng USD tăng giá trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn gặp nhiều khó khăn cùng với căng thẳng Trung Quốc - Mỹ ngày càng cao.