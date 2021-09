Khảo sát thực tế cho thấy biểu lãi suất tiền gửi tại một số ngân hàng trong tháng 9 đã được điều chỉnh giảm khá mạnh. Có ngân hàng giảm từ 0,5- 1%/năm so với biểu lãi suất công bố trong tháng 8 vừa qua.

Ngày 13-9, biểu lãi suất của Sacombank lại tiếp tục được cập nhật theo chiều hướng giảm. Trước đó, ngân hàng này đã giảm một lần với biên độ từ 0,2-0,3%/năm. Theo đó, mức lãi suất tiền gửi 2,8%/năm được áp dụng đồng thời cho các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng.

Tính gộp chung 2 lần giảm lãi suất trong tháng 9, ngân hàng này giảm 0,5%/năm so với trước đó.

Tương tự, đối với kỳ hạn 6 tháng, Sacombank cũng giảm 0,5%/năm và hiện đang triển khai lãi suất là 4,1%/năm. Riêng kỳ hạn 12 tháng, trong đợt thay đổi lãi suất lần này, ngân hàng vẫn giữ ở mức 5,3%/năm.

Đối với những kỳ hạn dài hơn là 15 tháng và 18 tháng, mức lãi suất mới đang là là 5,4%/năm và 5,5%/năm, lần lượt giảm 0,2%/năm và 0,3%/năm so với tháng 8.

Thậm chí có nhà băng còn giảm tới gần 1%/năm so với trước đó. Đơn cử như tại TPBank lãi suất gửi tiết kiệm thông thường kỳ hạn 18 tháng trong tháng 8 là 6,8%/năm thì sang tháng 9 được điều chỉnh giảm tới 0,8%/năm, xuống còn 6%/năm; lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng giảm 0,5%/năm xuống còn 5,7%/năm. Ngay cả với kỳ hạn ngắn 3 tháng cũng được TPbank giảm 0,4%/năm xuống còn 3,45%/năm.

Cùng xu hướng, theo biểu lãi suất của Eximbank ở nhiều kỳ hạn sẽ giảm từ 0,2 - 0,4%/năm. Hiện lãi suất huy động cuối kỳ, theo hình thức gửi tại quầy có mức lãi suất 3,1%/năm ở kỳ hạn 1 tháng giảm 0,4%/năm so với trước đó. Kỳ hạn 3 tháng giảm 0,3%/năm, xuống 3,2%/năm; kỳ hạn 12 tháng giảm 0,2%/năm, xuống 5,9%/năm; các kỳ hạn 15-36 tháng giảm 0,2%/năm, còn 6,1%/năm.

Riêng với các ngân hàng quốc doanh BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank hiện vẫn giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở các kỳ hạn ngắn. Tuy nhiên, với các kỳ hạn dài từ 12-36 tháng, lãi suất huy động của Agribank và BIDV giảm 0,1%/năm, xuống còn 5,5%/năm.

Trong bản tin thị trường tiền tệ trái phiếu tuần từ ngày 6 đến 10-9-2021, SSI Research cho biết: Các hoạt động thị trường mở không phát sinh giao dịch mới trong tuần qua. Mặt bằng lãi suất liên ngân hàng tuần qua giảm nhẹ khoảng 2 điểm cơ bản, kết tuần ở 0,7%/năm cho kỳ hạn qua đêm và 0,84%/năm cho kỳ hạn 1 tuần.

Số liệu từ Ngân hàng nhà nước cho thấy tăng trưởng tín dụng tính đến hết tháng 8 đạt 7,4% so với cuối năm 2020, tương đương với mức 14,6% so với cùng kỳ.

Mặc dù tín dụng vẫn duy trì đà hồi phục kể từ tháng 4-2020, tăng trưởng trong tháng 8 có phần chậm lại dưới ảnh hưởng của dịch bệnh và giãn cách xã hội. Trên thực tế, trong 2 tháng 7 và 8, tổng giá trị tín dụng chỉ tăng thêm khoảng 88.000 tỷ, chủ yếu vào giai đoạn cuối tháng 8 và thấp hơn nhiều so với mức tăng thêm 600.000 tỷ trong 6 tháng đầu năm.

Các chuyên gia phân tích thị trường tiền tệ của SSI Research cho rằng tín dụng sẽ chưa có nhiều tiến triển trong tháng 9 và tháng 10, khi lệnh giãn cách xã hội vẫn còn áp dụng ở nhiều thành phố lớn. Thanh khoản trên hệ thống nhờ đó vẫn duy trì trạng thái dồi dào và lãi suất liên ngân hàng vẫn duy trì ở mức thấp.

Tính đến hết tháng 7, tổng tiền gửi chỉ tăng 4,0% so với cùng kỳ (thấp hơn so với mức tăng 4,35% trong năm 2020) và chênh lệch tiền gửi – tín dụng tiếp tục thu hẹp. Mức chênh lệch này chưa thực sự tạo áp lực lên thanh khoản hệ thống khi vẫn cao hơn so với giai đoạn trước Covid-19.

"Do đó, lãi suất huy động vẫn tiếp tục đi ngang, thậm chí có thể giảm trong trường hợp NHNN cần phải có các biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh mẽ hơn để hỗ trợ sự hồi phục của nền kinh tế sau đại dịch" - các chuyên gia phân tích thị trường của SSI Research nhấn mạnh.