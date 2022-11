Tài xế chở gần 10.000 gói thuốc lá lậu về TP.HCM bán lại thì bị bắt

(PLO)- Phúc chở thuốc lá lậu bằng xe ô tô từ biên giới về TP.HCM bán lại thì bị Công an huyện Đức Huệ, Long An bắt quả tang.

Ngày 15-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Phúc (34 tuổi), ngụ xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa để điều tra về tội vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, sáng 14-11, Công an huyện Đức Hòa tuần tra tuyến giao thông thuộc địa bàn thị trấn Đông Thành, phát hiện ô tô con có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Công an phát hiện sau cốp xe có nhiều bao tải nhựa chứa khoảng 10.000 gói thuốc lá ngoại các loại.

Tại cơ quan, tài xế khai nhận tên Nguyễn Hoàng Phúc (34 tuổi), ngụ xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa.



Phúc khai chạy ô tô 4 chỗ 51G-905.43 đến nơi gần tiếp giáp biên giới Campuchia mua thuốc lá ngoại, sau đó chất đầy trên xe chạy vào nội địa đi tiêu thụ.

Phúc cho biết vận chuyển số thuốc này đem về TP.HCM bán kiếm lời.

HUỲNH DU