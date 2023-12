Tân Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM: 'Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chống thực phẩm bẩn'

Sáng 30-12, tại hội nghị công bố thành lập Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM, tân Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan cam kết tiếp tục tập trung cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, để người dân TP được sử dụng thực phẩm một cách an toàn và an tâm.

Tân Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỆT NHI

“Nghe chữ Sở ATTP thấy thật là sung sướng” – bà Phạm Khánh Phong Lan vui mừng chia sẻ tại hội nghị.

Theo bà Lan, cũng tại hội trường này, sáu năm trước, Ban ATTP TP.HCM được UBND TP giao thí điểm mô hình.

“Cho đến thời điểm này, chúng tôi cũng chỉ mới thực hiện được một phần lời hứa của mình” – bà Lan nói và cho biết việc thành lập Sở ATTP sẽ giúp đơn vị có cơ sở pháp lý vững vàng, được Thành ủy, UBND TP và các cơ quan chủ quản quan tâm hơn nhưng cũng có nhiều đòi hỏi cao hơn từ cộng đồng.

Từ đó, trong năm 2024, bà Lan cho biết Sở ATTP TP sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chống thực phẩm bẩn và xây thực phẩm sạch, không để xảy ra khoảng trống trong việc chuyển giao.

“Người dân TP không thể dừng tiêu thụ thực phẩm một ngày nào nên công tác an toàn thực phẩm phải được giữ vững”- tân Giám đốc Sở ATTP Phạm Khánh Phong Lan chia sẻ.

Tân Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan nhận quyết định. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bà Phạm Khánh Phong Lan thông tin thời gian tới Sở sẽ có kế hoạch tuyên truyền về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm ở mức cao hơn.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh liên kết với Sở NN&PTNT TP và các tỉnh, thành để bảo đảm thực phẩm sạch ngay từ nguồn. Đồng thời, cùng các doanh nghiệp phát triển bền vững thực phẩm sạch tìm được đầu ra, thị trường ổn định tại TP.HCM bằng cách khuyến khích, đi tới việc thực phẩm ở TP.HCM bắt buộc đạt tiêu chuẩn theo quy định của luật.

“Chúng tôi cũng sẽ nâng lên tầm cao mới việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm” – bà Lan khẳng định và cho biết sẽ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và phân phối thực phẩm.

Tân Giám đốc Sở ATTP TP.HCM mong muốn nhận được sự quan tâm của Trung ương và TP.HCM trong việc bố trí đủ lực lượng nhân sự, đảm đương công việc.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức nhìn nhận việc thành lập Sở ATTP TP là cơ hội và cũng là thách thức đối với TP, đặc biệt là vấn đề đảm bảo ATTP trong tình hình hiện nay.

Ông Đức cũng nhìn nhận, việc thành lập Sở này là cấp thiết cho một đô thị đặc biệt như TP.HCM. “Mô hình này là một bước đột phá trong tiến trình phát triển bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, lấy mục tiêu bảo vệ sức khoẻ người dân làm kim chỉ nam cho hành động, phù hợp với định hướng phát triển và thực tiễn của TP” – ông Đức khẳng định.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức đề nghị lãnh đạo Sở ATTP phối hợp cùng sở, ngành khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức và triển khai ngay các công việc đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị, chúc mừng Sở ATTP TP.HCM thành lập. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cùng đó, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, liên kết chặt chẽ với các tỉnh, thành trong phát triển vùng sản xuất thực phẩm an toàn. Thực hiện nghiêm túc, đẩy đủ trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm; tăng cường hậu kiểm, thanh tra, xử lý nghiêm, kể cả xử lý hình sự các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm; xử nghiêm việc lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm,

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết tình hình an toàn thực phẩm vẫn còn nhiều thách thức. Ông đề nghị tập thể Sở ATTP TP bắt tay ngay vào công việc, triển khai cụ thể, có chiều sâu hơn nữa, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho TP về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Bà Phạm Khánh Phong Lan làm Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM (PLO)- Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho đến khi có quyết định nghỉ hưu theo quy định.

LÊ THOA