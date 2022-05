TAND quận 6 (TP.HCM) xét xử trực tuyến 4 vụ án hình sự đầu tiên

Sáng 31-5, TAND quận 6 (TP.HCM) mở phiên xử trực tuyến bốn vụ án hình sự đầu tiên.

Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm Võ Thế Tài bị truy tố về tội cướp giật tài sản, Đặng Văn Hải bị phát hiện bắt quả tang khi đang cất giữ ma tuý ở thể rắn nhằm mục đích bán lại để hưởng lợi, Dương Ngọc Thành phạm tội trộm cắp tài sản và Nguyễn Rale lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đơn vị sử dụng phòng xử số 1 làm điểm cầu trung tâm có sự tham gia của HĐXX do thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Liên (Chánh Toà Hình sự) làm chủ toạ phiên toà, thư ký và kiểm sát viên.

Bên ngoài, thẩm phán, thư ký, công chức khác thuộc tòa và VKS quận 6 theo dõi, rút kinh nghiệm. Đầu cầu còn lại hay gọi là đầu cầu thành phần được tổ chức tại Nhà tạm giữ - Công an quận 6.

Để chuẩn bị cho các phiên trực tòa tuyến trên, lãnh đạo, thẩm phán TAND quận 6 đã phối hợp với VKS cùng cấp xem xét, đánh giá và quyết định chọn các vụ án đảm bảo điều kiện xét xử trực tuyến theo quy định. Đồng thời, phối hợp với lãnh đạo công an quận 6, Nhà tạm giữ - công an quận 6 lắp đặt hệ thống phục vụ xét xử trực tuyến từ nguồn kinh phí do Thường trực quận uỷ, UBND quận 6 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương.

Phòng xét xử trực tuyến được đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu theo quy định, như: lắp đặt camera quét nhiều góc độ, thiết bị giải mã hình ảnh, thiết bị lưu điện, đường truyền mạng, âm thanh, trình chiếu tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa; chức năng quay video toàn bộ diễn biến phiên tòa;... được bố trí đảm bảo các yêu cầu theo quy định về phòng xử án.

Trao đổi với PLO, Chánh án TAND quận 6 Nguyễn Văn Bình cho biết, trong thời gian tới, TAND Tối cao khảo sát và hoàn thiện hơn hệ thống xét xử trực tuyến tại các đơn vị. Theo kế hoạch, khi các điểm cầu chuẩn bị tốt, tuỳ tình hình thực tế có thể đưa các vụ án dân sự đủ điều kiện ra xét xử trực tuyến.

Hiện tại, dự kiến đơn vị sẽ tổ chức các phiên xử trực tuyến hai đến ba tháng tháng một lần.