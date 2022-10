Tập đoàn Masan đóng góp 1 tỉ đồng hỗ trợ người dân vùng lũ huyện Kỳ Sơn

(PLO)- Người dân vùng lũ quét ở Kỳ Sơn đang tiếp tục nhận được ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân huyện miền núi Kỳ Sơn (nghệ An) bị thiệt hại do thiên tai gây ra, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan) phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi, trao tặng quà là thực phẩm thiết yếu cùng tiền mặt để hỗ trợ bà con vùng thiệt hại nặng.

Theo đó, Masan đã ủng hộ 1 tỉ đồng cho UBND huyện Kỳ Sơn để cùng chính quyền địa phương và bà con nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sớm bình thường lại cuộc sống hàng ngày. Đoàn đại diện của Tập đoàn Masan đã cùng ông Nguyễn Hữu Minh- Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn đến thăm trường mầm non bản Hòa Sơn xã Tà Cạ bị ảnh hưởng nặng do lũ quét sáng 2-10 gây ra.

Trước đó, sáng 2-10, trên địa bàn huyện miền núi cao Kỳ Sơn có lượng mưa lớn cục bộ làm xuất hiện trận lũ quét lịch sử, gây thiệt hại nặng nề tại xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn. Trận lũ quét tại Kỳ Sơn làm một trẻ em tử vong, hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, hơn 230 hộ dân bị đất, đá vùi lấp cao 1-3m.

Từ năm 2021 đến nay, Masan đã đóng góp hơn 500 tỉ đồng vào các hoạt động hỗ trợ người dân và lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 cũng như thực hiện nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội.

Gần đây nhất, Tập đoàn đã tài trợ kinh phí mổ mắt cho 1.000 người dân tại 2 tỉnh Bình Thuận, Kiên Giang và đóng góp 5 tỷ đồng vào Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu tổ quốc”.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tính đến nay có hơn 7.500 tập thể, cá nhân đăng ký, ủng hộ ủng hộ người dân Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai với số tiền hơn 21 tỉ đồng.

