Thanh niên trộm điện thoại, bỏ chạy để lại người phụ nữ

(PLO)- Nam thanh niên vào tiệm trà sữa, kem ở quận 4 lấy trộm một điện thoại rồi tháo chạy, để lại hiện trường người phụ nữ đi cùng.

Ngày 28-7, Công an quận 4, đang điều tra vụ mất trộm tài sản theo trình báo của chị TTL (39 tuổi, ngụ quận 4; là chủ một tiệm trà sữa, kem).

Theo đó, 3 giờ 10 phút ngày 6-6, chị L đến công an phường 10, quận 4 trình báo về việc khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, một nam thanh niên lẻn vào quán trà sữa, kem trên đường Tôn Đản lấy trộm đi một điện thoại ở quầy bán hàng.

Lúc này, chủ quán đi ra thì nam thanh niên bỏ chạy cùng với tài sản lấy được. Chị L hô hoán, đuổi theo nhưng nghi can đã lên xe máy tẩu thoát về hướng đường Nguyễn Tất Thành.

Trong quá trình bỏ chạy, nam thanh niên đã bỏ lại một người phụ nữ đi cùng. Chị L sau đó phối hợp với cơ quan chức năng đưa người phụ nữ này lên trụ sở Công an phường 10 để trình báo.

Qua hình ảnh từ camera an ninh, công an xác định nghi can chừng 35 tuổi, cao khoảng 170cm, mặc áo khoác đen, quần dài màu xám sáng, đội nón bảo hiểm đen…

Qua rà soát, công an xác định nghi can là Trần Văn Nhật (36 tuổi, ngụ quận 4).

Công an quận 4 phát đi thông báo truy tìm nam thanh niên có đặc điểm nói trên. Ai phát hiện báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Cơ quan CSĐT Công an quận 4, 14-16 Đoàn Như Hài (phường 13, quận 4), Điện thoại: (028)39400019 gặp cán bộ Võ Thanh Sơn để tiếp nhận xử lý.

NGUYỄN TÂN