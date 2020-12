Fair Play 2020 đề cao giá trị nhân văn

Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play 2020 đánh giá rất cao năm đề cử Bóng đá cao thượng mùa này, bên cạnh việc vinh danh ông Lê Thụy Hải dành cả cuộc đời cống hiến cho bóng đá Việt Nam từ thời cầu thủ đến nghề HLV.



Hồng Duy (trái)

Lối ứng xử hòa nhã, văn minh của Hồng Duy và Hùng Dũng

Nhà báo Ngô Quốc Cường (báo Sài Gòn Giải Phóng) cho biết anh ấn tượng với cách xử lý tình huống của cầu thủ Hồng Duy (HA Gia Lai) trong bối cảnh đội nhà đang thua, rất cần đưa bóng vào cuộc sớm. Cú ném bóng của Thanh Thụ (Sài Gòn FC) vào mặt Hồng Duy khi trận đấu chỉ còn 5 phút có thể là một cách câu giờ vụng về nhưng nó không thể chấp nhận trong cuộc chơi.

Dư luận đã lên án mạnh mẽ hành vi của Thanh Thụ và gây áp lực rất lớn cho cầu thủ này. Nhà báo Quốc Cường tiết lộ khi đọc tâm sự của Hồng Duy bảo vệ người ném bóng vào mặt mình, anh đã đưa ngay đề cử Fair Play: “Trận đấu ngày hôm qua có một tình huống Duy bị ném biên vào mặt. Duy nghĩ đó chỉ là tình huống ném trượt tay của anh Thụ thôi. Sau trận đấu anh Thụ cũng nhắn tin xin lỗi mình nên Duy mong mọi người, những ai hâm mộ Duy và yêu CLB HA Gia Lai đừng nên nhắn tin gây áp lực anh Thụ nhé vì là chuyện không ai muốn cả. Duy xin cảm ơn mọi người rất nhiều.

Thật sự bản thân Duy cũng không có ý kiến gì. Duy mong mọi người bình tĩnh và cũng mong sẽ không có án phạt nguội nào dành cho anh Thụ. Một lần nữa Duy xin cảm ơn mọi người rất nhiều”.

Phản ứng của Hồng Duy đã nhận được sự khen ngợi của nhiều giới ngay sau đó. Còn Thanh Thụ cũng nhận mức kỷ luật nguội từ ban điều hành giải.

Tương tự, cách ứng xử hòa nhã của tuyển thủ Đỗ Hùng Dũng can ngăn đồng đội Hà Nội suýt ẩu đả với các nhân viên khiêng cáng sân B. Bình Dương đã nhận rất nhiều sự mến mộ đối với Quả bóng vàng Việt Nam 2019.

Nguyên do một nhóm nhân viên khiêng cáng đã vội vàng đưa Tuấn Anh ra sân rồi đặt xuống mặt cỏ một cách thô lỗ khi nghĩ rằng cầu thủ này câu giờ, đã gây nóng mặt cho cầu thủ Hà Nội. Trong lúc một số cầu thủ khách to tiếng sấn sổ đến gây hấn với nhóm nhân viên khiêng cáng, Hùng Dũng đã nhanh chóng làm nguội những cái đầu nóng khi ra sức can ngăn cả hai bên.

Nhà báo Duy Linh (VietNamNet) khi đề cử tấm gương Hùng Dũng đã chia sẻ: “Tâm lý thông thường của cầu thủ trong trường hợp này rất dễ bị kích động dẫn đến làm ẩu. Tình huống này diễn ra khá nhạy cảm và các hành động phản ứng từ hai bên rất dễ dẫn đến một vụ ẩu đả, xô xát, thậm chí là vỡ trận. Nhưng chính sự tỉnh táo cũng như uy tín của Hùng Dũng đã “cứu thua” cho trận đấu tại sân Gò Đậu ở giải V-League 2020 vừa qua”.



Hùng Dũng (phải)

Cầu thủ Futsal Nguyễn Nhớ gây thương nhớ và cá tính mạnh của HLV Phạm Minh Đức

Cử chỉ đẹp của cầu thủ Nguyễn Nhớ (CLB Sanvinest Sanna Khánh Hòa) đi vào lòng người yêu Futsal một cách rất tự nhiên và cảm động. Trong trận gặp Kardiachain Sài Gòn FC tại giải Futsal VĐQG 2020, khi có bóng, chuẩn bị sút cầu môn ở rất gần, không ai ngờ Nguyễn Nhớ lại đá bóng ra ngoài đường biên.

Hóa ra Nguyễn Nhớ trong tích tắc thấy một hậu vệ đối phương chuẩn bị tranh chấp với mình lại không may bị chấn thương nằm sân, dù tình huống ấy không va chạm với ai cả. Thói quen của một chân sút ở khoảnh khắc ngon ăn thường ra chân ngay lập tức để đội nhà chiếm lợi thế nhưng Nguyễn Nhớ lại không làm thế.

Cựu cầu thủ Phan Đăng Báo đề cử hành động đẹp của Nguyễn Nhớ kể lại: “Trong tư thế trống trải và dễ dàng dứt điểm mang về bàn thắng cho đội nhà, Nguyễn Nhớ đã quyết định đá bóng ra ngoài để bác sĩ vào sân chăm sóc cho đồng nghiệp. Cú sút của cầu thủ S. Sanna Khánh Hòa đã nhận được sự tán thưởng rất lớn từ khán giả, đồng đội và cả đối thủ. Ở trận đấu này, đội bóng của Nguyễn Nhớ bị đối thủ gỡ hòa 4-4 đúng vào giây cuối cùng. Nhưng Nguyễn Nhớ vẫn là người chiến thắng, chiến thắng quan trọng trong mắt những người yêu trái bóng tròn”.



Nguyễn Nhớ (phải)

Một đề cử giải thưởng Fair Play khác là dấu ấn của tân HLV Phạm Minh Đức ở lần đầu dẫn dắt một CLB non trẻ như Hà Tĩnh. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương rất tâm đắc với tinh thần chiến đấu nỗ lực hết mình của cầu thủ Hà Tĩnh dưới sự cầm quân mát tay của thầy trẻ Phạm Minh Đức và đặc biệt là một tinh thần thượng tôn luật chơi.

Ông Xương nhìn nhận cá nhân Phạm Minh Đức là một đầu tàu mẫu mực, giàu cá tính đã kéo cả một cỗ máy CLB Hà Tĩnh không chỉ sớm đạt chỉ tiêu trụ hạng mà còn nhảy vào tốp tranh vô địch. Thầy trò ông Đức luôn hết mình ở mỗi trận đấu, cả khi bị đặt vào thế nghi ngờ về một thứ bóng đá tình cảm thì Hà Tĩnh vẫn cho thấy lòng tự trọng của mình khi đá sạch, đá đẹp cho đến 90 phút cuối cùng.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cũng là thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá chung cả năm đề cử Fair Play mùa này sẽ gây ra nhiều sự khó khăn cho giới chuyên môn bình chọn trong những ngày sắp tới.•