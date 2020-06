HA Gia Lai đánh đu với số phận

Nóng bỏng những cặp derby TP.HCM chiều 12-6 có tiếng chơi trên sân nhà Thống Nhất nhưng sẽ tiếp đội bóng cùng thành phố là Sài Gòn (BĐTV trực tiếp 19 giờ). Cả hai có cách làm bóng đá khác nhau và đều muốn chứng tỏ số một ở địa phương, hứa hẹn một cuộc so tài nảy lửa. So với nhà á quân TP.HCM, êkíp lãnh đội mới của Sài Gòn vừa tái xuất làng bóng còn trắc trở, như việc Chủ tịch CLB Vũ Tiến Thành phải kiêm nhiệm luôn chiếc ghế HLV trưởng. Tuy nhiên, họ có điểm chung là sự chắc chắn sau ba vòng V-League chưa thua và Sài Gòn (5 điểm) không chịu lép vế, không muốn là “đàn em” của TP.HCM (7 điểm). Tương tự, cuộc đối đầu giữa chủ nhà Thanh Hóa với láng giềng SL Nghệ An (17 giờ) cũng sẽ rực lửa vì không ai nghĩ mình sẽ là kẻ đến sau. Thanh Hóa có sức mạnh đồng tiền và dám thay đổi, như việc đưa HLV Thành Công xuất thân từ Nghệ An về nắm đội thay thế thầy ngoại. Tuy nhiên, họ đang thất thế hơn về tinh thần sau ba trận toàn thua, còn SL Nghệ An không dồi dào về tài chính bằng nên rất biết chắt chiu qua hai trận thắng, một trận hòa. Thanh Hóa có lợi thế sân nhà và tân HLV hiểu về bóng đá Nghệ An nhưng để thắng sau cơn khủng hoảng là không dễ. Trận đấu muộn vòng 4 V-League còn lại, tân binh Hà Tĩnh khó lòng đương đầu với sức mạnh của nhà đương kim vô địch Hà Nội (18 giờ). Mặc dù HLV Nguyễn Minh Đức từng gắn bó và rất gần gũi với cầu thủ Hà Nội là học trò cũ của mình nhưng nếu Hà Nội chịu chơi đúng sức, Hà Tĩnh sẽ thua đậm.