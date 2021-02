Liverpool rơi tự do và triết lý của Klopp

Liverpool đã tung cờ trắng ở Premier League và bây giờ chỉ còn bấu víu vào Champions League, nơi họ vừa có trận gặp Leipzig vào rạng sáng 17-2.



Cầu thủ Liverpool cúi đầu nhưng HLV Klopp có chịu thay đổi để tồn tại? Ảnh: GETTY IMAGES

Nếu xem cái thua 0-7 trước Crystal Palace là tai nạn thì cái thua trước Southampton trên sân khách và thất bại trước Burnley ngay trên sân nhà Anfield là điều không thể chấp nhận với người hâm mộ luôn kỳ vọng vào nhà vô địch mang tên lữ đoàn đỏ của HLV Klopp.



Tiếp theo Liverpool đánh mất tất cả kỷ lục trên sân nhà Anfield khi bại trận trước Brighton, rồi gần nhất là nhận liền ba cái thua trước Brighton (0-1), Man. City (1-4), Leicester City (1-3), rơi xuống thứ sáu Premier League, xếp dưới cả West Ham và thua đầu bảng Man. City đến 13 điểm dù đá hơn đối thủ này một trận.

Mới đây, chính HLV Klopp thừa nhận Liverpool từng cùng ông thăng hoa Champions League và Premier League hiện tại sa sút cả về thể lực, tinh thần và những thất bại liên tiếp là điều chưa từng xảy ra của lữ đoàn đỏ dưới thời ông.

Rõ ràng nhà vô địch bao giờ cũng rất khó đá nhưng với Liverpool lại là sự cạn kiệt về ý tưởng trong quy trình tấn công mà trận đấu nào họ cũng hơn hẳn đối thủ về chỉ số tấn công và các số liệu đối đầu.

Trận nào họ cũng ép đối thủ nhiều hơn, chạy nhiều hơn, sút cầu môn nhiều hơn nhưng nguy hiểm là để thủng lưới nhiều hơn.

Mới đây, cái thua trước Leicester City 1-3 có thông số Liverpool cầm bóng 62% so với 38% của đối phương và sút bóng 18 so với 14, hưởng phạt góc 12 so với hai nhưng chỉ có một bàn thắng trong khi đối thủ lép vế các chỉ số mà lại có đến ba bàn thắng so với chỉ một của Liverpool.

Ngay cả với Man. City, một đối thủ giỏi giữ bóng và rất siêng ban bật nhưng đá với Liverpool cũng chỉ có 44% thời gian giữ bóng so với 56% của Liverpool nhưng số bàn thắng mà “Man xanh” có được lại gấp bốn so với Liverpool.

Đã từng có phân tích cho rằng để tuân thủ theo tiêu chí của HLV Klopp, các cầu thủ Liverpool phải thực hiện lối chơi tốn rất nhiều sức lực và phải luôn đảm bảo một sức bền thể lực. Và hai mùa qua với hai ngôi vô địch Champions League và Premier League, các cầu thủ Liverpool đã chạm trần với một lối chơi tổng lực nên cần phải có sự thay đổi tích cực từ chính HLV Klopp.

Thực tế thì chính HLV Klopp cũng nhận ra rằng nhiều vị trí trong đội hình ít thay đổi của ông đã tụt lại khá xa so với đội hình dream team từng làm nên những ngôi vị quán quân. Các học trò của HLV Klopp vẫn trung thành với lối chơi tấn công đè nén đối thủ nhưng lại không đủ để ngăn chặn các đối thủ khi đá với Liverpool, chỉ nghiên cứu một bài phản công từ hàng thủ thiết lập kín kẽ.

HLV Klopp cũng không khó để nhìn ra khả năng ăn bàn từ các học trò mình nay đã cùn đi rất nhiều. Với Man. City, họ sút 10 chỉ ăn có một, còn với Leicester City họ sút đến 18 nhưng cũng chỉ có một bàn thắng. Còn với Burnley, cả 90 phút họ sút đến 30 lần nhưng không có bàn nào, lại còn bị đối thủ trừng phạt bởi pha phản công hiếm hoi.

HLV Klopp sẽ phải thay đổi trước mắt là với những học trò cũ phải chắp vá trong phòng ngự nhưng lại cứ phải trồi lên để đảm bảo số đông để tấn công.

Lối chơi và triết lý của HLV Klopp làm nhiều người say khi xem Liverpool đá nhưng để đi đến đích thì họ cần phải thực dụng hơn.

Đổi hay không để tồn tại? Và cũng không biết có đủ thời gian để HLV Klopp làm mới Liverpool khi kèo sa thải của HLV người Đức này sẽ tăng dần theo số trận thua từ việc rơi tự do của Liverpool.•